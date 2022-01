British Airways wstrzymuje niektóre loty do Stanów Zjednoczonych! Powodem – rozwój sieci 5 G

Fot. Getty

Brytyjskie linie lotnicze British Airways wstrzymują niektóre loty do Stanów Zjednoczonych z powodu zakładania w pobliżu lotnisk infrastruktury internetowej 5 G. Podobnie postąpiło także kilka innych linii lotniczych.

British Airways to jedna z linii lotniczych, które odwołały niektóre swoje loty do USA z uwagi na trwające za oceanem prace nad rozwijaniem infrastruktury 5G. Decyzja ta jest podyktowana obawą, że aktywacja pasma C 5G w pobliżu amerykańskich lotnisk może zakłócić działanie systemów nawigacji samolotów. A uważa się, że boeingi 777 są na ryzyko takich zakłóceń narażone szczególnie. Wprowadzenie technologii 5G zostało wstrzymane w niektórych regionach Stanów Zjednoczonych, ale nie we wszystkich.

Zakłócenia w podróżach UK – USA

Brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego (ang. Civil Aviation Authority, CAA) poinformował, że wydał liniom lotniczym porady w zakresie bezpieczeństwa lotów w obliczu rozwijania infrastruktury 5G w Stanach Zjednoczonych. Linie British Airways postanowiły nie ryzykować, tylko odwołały w środę kilka lotów z Heathrow do Bostonu, Chicago, Los Angeles, Nowego Jorku i San Francisco. „Bezpieczeństwo jest zawsze naszym priorytetem. Uważnie monitorujemy sytuację w USA i będziemy kontynuować przegląd naszego harmonogramu [lotów] w ciągu najbliższych kilku godzin. Jesteśmy rozczarowani, że niektórzy z naszych klientów stoją w obliczu potencjalnych zakłóceń i będziemy ich informować o wszelkich zmianach w podróży najszybciej, jak to możliwe” - czytamy w oświadczeniu British Airways.

Jednocześnie przewoźnik poinformował, że niektóre loty, które miałyby być obsługiwane przez Boeingi 777, zostaną wykonane przez większe samoloty, takie jak Airbus A380, aby ludzie nadal mogli polecieć do wyznaczonego celu tego samego dnia, na który zarezerwowali lot.