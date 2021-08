British Airways planuje uruchomienie taniej linii lotniczej, która ma rywalizować z easyJetem i Ryanairem na Gatwick

Największe brytyjskie towarzystwo lotnicze planuje stworzyć "budżetową" linię lotniczą. Nowa spółka zależna od BA miałaby obsługiwać loty krótkodystansowe na lotnisku Gatwick. W swoich założeniach będzie konkurować z dwójką tanich przewoźników operujących w tym porcie lotniczym - easyJetem i Ryanairem.

Nowa tania linia ma funkcjonować pod nazwą BA Lite (choć nie jest to jeszcze przesądzone) i pomóc w zwiększeniu rentowności lotniska Londyn-Gatwick po tym, jak British Airways podjęło decyzję o zawieszeniu zarówno krajowych, jak i europejskich tras z powodu pandemii koronawirusa, jak podaje serwis informacyjny "The Daily Mirror". Decyzja British Airways w tej sprawie zbiega się w czasie z zakończeniem rządowego programu związanego z furlough. Wygląda również na to, że BA Lite będzie jednym z głównych projektów Sean Doyle`a, nowego dyrektora generalnego brytyjskich linii, który pracuje nad zwiększeniem konkurencyjności BA i obniżeniu kosztów funkcjonowania.

Nowy, tani przewoźnik lotniczy ma pojawić się na lotnisku Gatwick

British Airways już rozpoczęło konsultacje ze związkami zawodowymi, ale jak podaje brytyjska prasa "konkurencyjny model operacyjny", który postulują władze linii należących do holdingu International Airlines Group (IAG), może okazać się punktem sporu z przedstawicielami związków. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty - pieniądze. Może się okazać, że praca dla BA Lite będzie mniej opłacalna, a umowy będą mniej korzystne dla pracowników, niż w przypadku pracy dla "regularnego" BA.

"Abyśmy mogli prowadzić zrównoważoną linię lotniczą w obecnych warunkach, potrzebujemy konkurencyjnego modelu operacyjnego" - czytamy w liście władz linii do personelu, który został opublikowany przez agencję prasową PA. "Z tego powodu proponujemy stworzenie nowej spółki zależnej, która działać będzie równolegle do naszej długodystansowej działalności na lotnisku Gatwick. Obsługiwałaby trasy krótkodystansowe do i z Gatwick od lata 2022 roku."

Linia byłaby inicjatywą zależną od British Airways i funkcjonować od marca 2022

Nowa inicjatywa ma nazywać się BA Lite, ale nie są to jeszcze potwierdzone informacje. W mediach pada również nazwa British Airways Express, będące nawiązaniem do Iberia Express, hiszpańskich linii lotniczych powiązanych z BA. Nowy przewoźnik prawdopodobnie rozpocznie działalność z początkiem kolejnego sezonu letniego pod koniec marca 2022 roku, przed szkolnymi feriami wielkanocnymi.

"Z ostrożnością przyjmujemy decyzję o planach wznowienia operacji krótkodystansowych BA w London Gatwick i stworzeniu wielu bardzo potrzebnych nowych miejsc pracy dla pilotów" - komentował Martin Chalk, pełniący obowiązki sekretarza generalnego związku pilotów BALPA.