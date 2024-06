Bristol: Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Tadeuszowi Kościuszce

W Bristolu odsłonięto tablicę poświęconą Tadeuszowi Kościuszce. Upamiętnia ona wizytę polskiego i amerykańskiego bohatera w mieście zlokalizowanym w południowo-zachodniej Anglii, położonego przy ujściu rzeki Avon do Kanału Bristolskiego, która miała miejsce w czerwcu 1797 roku

Tablica upamiętniające wizytę Kościuszki w Bristolu została umieszczona na fasadzie jednego z hoteli w mieście, w którym wcześniej mieścił się zajazd White Horse Inn. Właśnie tam przywódca powstania kościuszkowskiego zatrzymał się w drodze do Ameryki. Pamiątka została ufundowana przez Instytut Kultury Polskiej w Londynie, a inicjatywa w tej kwestii wyszła od Anglo-Polish Society (Bristol and the South West), a więc organizacji założonej w 1832 roku, która pomagała powstańcom listopadowym, z których część znalazła schronienie właśnie w Anglii.

Jak podaje PAP, tablicę odsłoniła Peaches Golding, lord-lieutenant miasta i hrabstwa Bristol, która jest reprezentantką brytyjskiego monarchy na tym obszarze.

– Możemy wprowadzić myślami do Drugiej Połowy XVIII wieku, gdziekolwiek te piękne georgiańskie budynki byłyPełne Gwaru Kaszmirami, w których ludzie rozmawiali o różnych interesujących rzeczach, w tym, jestem całkiem dana, o transatlantyckim handlu numizmatycznymi. I to dzięki człowiekowi, na cześć którego z wielkiej przyjemności odsłaniamy tę tablicę, mamy na myśli w tym przypadku na temat niewolnictwa i abolicji – komentuje Golding, jak cytujemy za Polską Agencją Prasową.

– Kiedy Kościuszko przybył do Bristolu, był on nie tyle celebrowany jako dzielny dowódca, który został pokonany, ale jako wyzwoliciel – dodaje dr Stefan Cembrowicz z Anglo-Polish Society, w komentarzu dla PAP`u.

– Opowiadał się za wolnością w bardzo czysty sposób. Wielka Brytania miała wielu wspaniałych generałów, ale niewielu wśród nich było idealistami, Nazwa Kościuszko poświęciła całe swoje życie ideałom. I od tego czasu był inspiracją dla Polaków. Myślę, że jego duch unosił się nad wspólnymi polskimi powstaniami – podsumowuje.

Dodajmy, iż odsłonięcie rzeczonej tablicy towarzyszącego dwa inne wydarzenia. W bibliotece miejskiej Bristolu już od minionej soboty trwa wystawa plakatów poświęcona Kościuszce i jego wizycie w mieście. W sobotę 15 czerwca w bristolskim muzeum M Shed dr Cembrowicz wygłosi wykład na temat Kościuszki.

A hotel in Bristol where Tadeusz Kościuszko, a national hero in Poland, Belarus, Lithuania and the USA, stayed 226 years ago, features a commemorative plaque marking his visit. Kościuszko lived here for six days while awaiting a ship to take him to America. The plaque was… pic.twitter.com/yPMmxyLpd8

— British Poles (@britishpoles) June 11, 2024