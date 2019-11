Brexitowiec był tak pewien wyjścia jego kraju z UE 31 października, że kazał sobie wytatuować tę datę [wideo]

Brytyjczyk o imieniu Graham pragnął „zaczarować rzeczywistość” i postanowił wytatuować sobie na brzuchu flagę z czerwonym krzyżem św. Jerzego na białym tle i opatrzyć obrazek datą 31 października 2019 przekonany o tym, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską właśnie w tym terminie. ...niestety spotkało go rozczarowanie.

„Graham, gdy wytatuujesz sobie datę 31 października, to już na pewno dojdzie do Brexitu” – usłyszał mężczyzna i postanowił nie zwlekać z decyzją do listopada, kiedy to mógłby przynajmniej mieć pewność co do słuszności terminu i wytatuował sobie datę 31 października 2019 wraz z flagą z krzyżem św. Jerzego.

- Nazywam się Graham i jestem tak pewien tego, że wszyscy opuścimy Unię Europejską 31 października, że postanowiłem to sobie wytatuować – powiedział mężczyzna na nagraniu wideo i dodał, biorąc pod uwagę tych wszystkich, którzy mogliby mieć jednak wątpliwości co do terminu:

- Zobaczymy, kto 31 października będzie głupio wyglądał – bynajmniej nie mając na myśli siebie.

Niestety okoliczności okazały się niesprzyjające dla Grahama i parlament brytyjski zdecydował odroczyć Brexit, na co przystała Unia Europejska. Filmiku z momentu, w którym Graham dowiedział się o przesunięciu terminu opuszczenia UE już nie nakręcił.

