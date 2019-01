Brexit zostanie opóźniony niezależnie od wyniku głosowania w parlamencie nad umową wyjścia? - To pewne – mówią doświadczeni posłowie Partii Konserwatywnej

Fot. Getty

Kilku doświadczonych posłów Partii Konserwatywnej przyznało, że Brexit zostanie przesunięty w czasie niezależnie od wyniku wtorkowego głosowania w parlamencie nad umową wyjścia z UE. Posłowie zaznaczyli, że opóźnienie będzie związane z liczbą aktów prawnych, jakie parlament będzie musiał przyjąć, aby przygotować się do Brexitu.

O tym, że data oficjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będzie musiała zostać odroczona, poinformował dziennik „The Independent” jeden z ministrów w gabinecie Theresy May. Członek rządu zaznaczył, że nawet w razie przyjęcia przez posłów umowy wyjścia (na razie jest to scenariusz mało prawdopodobny) parlament i tak potrzebowałby kilku tygodni na uchwalenie najważniejszych ustaw przygotowujących kraj do opuszczenia Wspólnoty. Jeśli zaś parlament zagłosuje 15 stycznia przeciwko umowie, to opóźnienie Brexitu będzie bardziej niż pewne.

Downing Street na razie zaprzecza, jakoby rząd w jakimkolwiek stopniu rozważał odroczenie Brexitu. Rząd stoi na stanowisku, że zdoła przeprowadzić proces legislacyjny w parlamencie w ciągu kilku tygodni, jeśli tylko posłowie poprą umowę wyjścia z UE. Aby z wszystkim zdążyć rząd rozważa nawet anulowanie posłom przerwy wakacyjnej w połowie lutego i zmuszenie ich do przychodzenia na obrady w trakcie weekendów.

