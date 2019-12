Brexit: Izba Gmin zagłosowała za umową Borisa Johnsona i za opuszczeniem UE 31 stycznia 2020 roku

Fot. Getty

Dziś w Izbie Gmin odbyło się głosowanie ws. umowy brexitowej wynegocjowanej przez Borisa Johnsona. Posłowie zdecydowali, czy poprzeć plan premiera, dotyczący opuszczenia Unii Europejskiej 31 stycznia 2020 roku. Zobacz, jak przebiegło głosowanie.

Po wyborach Boris Johnson dysponował większością 80 głosów - wygrana premiera w jakimkolwiek głosowaniu w Izbie Gmin stała się więc bardzo prawdopodobna. W dzisiejszym głosowaniu posłowie - zgodnie z przewidywaniami - przyjęli wniosek rządu ws. umowy o wystąpieniu UK z UE. Za wnioskiem premiera zagłosowało 358 deputowanych, a przeciw było 234. Co jednak ciekawe, wniosek przeszedł zatem większością aż 124 głosów - a nie tylko 80.

Przypomnijmy, że dziś posłowie głosowali drugi raz nad umową Borisa Johnsona - ale tym razem było to głosowanie nad zupełnie innym wnioskiem. Pierwsze głosowanie - zwycięskie dla premiera - odbyło się w październiku, jednak październikowy wniosek został szybko wycofany przez rząd po tym, jak deputowani odrzucili pomysł premiera, by wniosek ten przeszedł cały proces legislacyjny w zaledwie 3 dni. W związku z tym w czwartek 19 grudnia Boris Johnson przedstawił Izbie Gmin nowy wniosek dotyczący tej samej umowy brexitowej, w którym rząd zniósł lub osłabił szereg kluczowych zabezpieczeń, które znalazły się w październikowym projekcie, kiedy to premier potrzebował poparcia częsci laburzystów.

Dzisiejszy wniosek różnił się znacznie od tego, który został zaakceptowany przez posłów w październiku. Jedną z najważniejszych różnic było ograniczenie roli parlamentu w negocjacjach z Unią w sprawie post-brexitowych stosunków między Wspólnotą a UK. Inną ważną zmianą było prawne odebranie brytyjskiemu rządowi możliwości przedłużenia okresu przejściowego poza rok 2020.

Otwierając dzisiejszą debatę, premier wezwał brytyjską opinię publiczną do odrzucenia etykietek „leave” i „remain”: - „Zebraliśmy się jako nowy parlament, aby przełamać impas i wreszcie zrealizować Brexit” - mówił premier. Boris Johnson podkreślił także, że decyzja, którą Brytyjczycy podjęli w wyborach parlamentarnych, świadcząca również o ich preferencjach w kwestii Brexitu, „nie może być postrzegana jako zwycięstwo jednej partii nad drugą (…). To jest czas, kiedy przechodzimy dalej i odrzucamy stare etykiety ‘leave’ i ’remain’”.

Z kolei lider opozycji, Jeremy Corbyn, mówił dziś w Izbie Gmin: - „Umowa ta (…) poprowadzi nas na ścieżkę ku większej deregulacji i ku toksycznej umowie z Donaldem Trumpem, który sprzeda nasz NHS i podniesie ceny leków. Jesteśmy przekonani, że istnieje lepszy i bardziej sprawiedliwy sposób na opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię”.