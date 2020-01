Brexit zagraża stabilności zatrudnienia w UK - co czeka brytyjski rynek pracy w 2020?

Co dalej z brexitową niepewnością?

Raport przygotowany przez think-tank Resolution Foundation przewiduje co czeka nas na rynku pracy w UK w 2020.

Ekonomiści twierdzą, że zatrudnienie w Wielkiej Brytanii może spaść w 2020, ale średnia płaca stanie się wyższa, niż w okresie poprzedzających kryzys finansowy, który rozpoczął się w 2008.

Według raportu przygotowanego przez specjalistów z Resolution Foundation brytyjski rynek pracy wkrótce znajdzie się w punkcie zwrotnym. Z jednej strony można spodziewać się, że średnia płaca w UK - realna, z uwzględnieniem poziomu inflacji - przekroczy maksymalny poziom osiągnięty jeszcze w 2008, przed wybuchem kryzysu finansowego. Pomimo tego rekordowo wysoki poziom zatrudnienia charakterystyczny dla 2019 roku jest zagrożony i wszystko wskazuje na to, że nie uda się go utrzymać.

"Niepewność związana z Brexitem i globalna koniunktura osłabiły zaufanie do biznesu w UK, prowadząc do wstrzymania inwestycji i zerowego wzrostu wydajności" - czytamy w raporcie. Rok historycznie niskiego wzrostu PKB - sięgającego zaledwie jednego procenta - stawia pod znakiem zapytania, czy poziom zatrudnienia wynoszący 76,2% i znaczny wzrost wynagrodzeń będzie trwał także w 2020 roku

- Rok 2019 był złym rokiem dla gospodarki, która jak się wydaje, odnotowała najsłabszy wzrost PKB, nie licząc okresów recesji od czasu wojny - komentował Torsten Bell, dyrektor wykonawczy z Resolution Foundation. Zwracał on jednocześnie uwagę, że pomimo tego rynek pracy w UK pozostawał silny. Pytanie jednak brzmi czy taką sytuację uda się utrzymać na dłuższą metę.

- Patrząc w przyszłość na nowy rok, kluczowym pytaniem dotyczącym poziomu życia, jakie stoi przed krajem, jest to, czy rynek pracy może utrzymać się na takim poziomie, jak teraz - kontynuuje Bell. Jak czytamy w raporcie pojawiły się pewne "ciemne chmury na horyzoncie", które można odczytywać, jako zapowiedź zmian w tej kwestii. Spadek ilości nowych ogłoszeń dotyczących pracy oraz wzrost bezrobocia wśród osób w wieku od 18 do 24 lat to dwa bardzo ważne czynniki, ale Bell zwraca uwagę na kluczowy aspekt dotyczący zmian na rynku pracy.

- Gospodarka rośnie powoli, ponieważ firmy nie inwestują. Temu problemowi nie poświęcono żadnej uwagi podczas trwającej kampanii wyborczej, a to kluczowy problem. Umieszczenie jej w centrum uwagi powinno być noworocznym postanowieniem dla nas wszystkich - podsumował szef Resolution Foundation.