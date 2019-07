Brexit: Za rok ubogie regiony UK stracą unijne finansowanie. Brytyjski rząd nie jest gotowy zapewnić im własnych środków

Fot. Getty

Za rok uboższe regiony Wielkiej Brytanii stracą dostęp do unijnego finansowania w łącznej wysokości 8,4 miliarda funtów. Pieniądze z funduszy UE wykorzystywane są do tworzenia miejsc pracy i pobudzenia rynków lokalnych w całej UK.

Jak podaje brytyjski dziennik „The Independent”, w grudniu 2020 roku zakończy się finansowanie ze środków unijnych dla uboższych regionów Wielkiej Brytanii. Fundusze UE, sięgające miliardów funtów, umożliwiały tworzenie miejsc pracy, wspieranie małych przedsiębiorstw i inwestowanie w infrastrukturę. Brytyjski rząd mógłby zapobiec nagłemu odcięciu finansowania dla uboższych regionów, podejmując zdecydowane i szybkie działania w celu zastąpienia środków Unii Europejskiej swoimi własnymi środkami.

Nie przegap: Amazon stworzy 2 000 miejsc pracy w Wielkiej Brytanii jeszcze w tym roku

Local Government Association (LGA) ostrzega, że biorąc po uwagę wyłącznie Anglię, szacuje się, że lokalne rynki stracą na Brexicie 5,3 miliarda funtów. Rząd UK ogłosił rok temu, że utworzy państwową pulę środków zastępczych dla europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Jednak zgodnie z LGA, aby finansowanie ze środków państwowych Wielkiej Brytanii było możliwe do wprowadzenia w życie do grudnia 2020 roku, kiedy to skończą się środki z UE, konsultacje społeczne z obszarami lokalnymi powinny były zostać zakończone do jesieni 2018 roku. Byłby to dopiero pierwszy krok w realizacji rządowych obietnic - niestety nawet to nie zostało osiągnięte.

- „Czas ucieka” - przypomniało LGA w piątek. - „Finansowanie [UE] jest kołem ratunkowym dla obszarów lokalnych pod względem inwestycji, które naprawdę wpływają na sytuację ludzi i społeczności”.

Czytaj też: Brexit: Irlandzki przemysł mleczarski rezygnuje z CHEDDARU w obawie przed ‘no deal’

Kevin Bentley, przewodniczący zespołu ds. Brexit w LGA, powiedział: - „Obszary lokalne zmagają się z ogromną niepewnością finansową ze względu na utratę funduszy z pomocy regionalnej UE. (…) Przy coraz większym wyczerpaniu krajowych środków na rewitalizację, wszystkie obszary lokalne są coraz bardziej uzależnione od pieniędzy UE”.

Zobacz także: UE inwestuje w UK ok. £5 000 000 000 rocznie! Brytyjczycy powinni byli dowiedzieć się o tym przed referendum ws. Brexitu [grafika]