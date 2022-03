Brexit: Widmo deportacji dla ponad 2 milionów obywateli UE. Naukowcy ostrzegają przed wadami systemu imigracyjnego w UK

Fot. Getty

Ponad dwa miliony obywateli państw UE, którzy obecnie legalnie mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii, może z dnia na dzień stracić swoje prawa do życia w UK - bez ostrzeżenia. Naukowcy z Oxfordu ostrzegają, że brexitowy system imigracyjny ma poważne wady, narażające ludzi nawet na deportację.

Zgodnie z brytyjskim systemem imigracyjnym wprowadzonym w związku z Brexitem dla obywateli UE, osoby, którym przyznano jedynie tymczasowy status zasiedlenia (pre-settled status), otrzymały ograniczone w czasie prawo do pobytu, pracy, edukacji i korzystania z różnych świadczeń i usług w UK.

Zagrożenia dla osób posiadających pre-settled status

Ważność pre-settled status wygasa automatycznie po 5 latach od przyznania statusu. Status tymczasowy można zmienić na pełny status zasiedlenia (settled status), ale trzeba samemu o to zadbać, składając odpowiedni wniosek do Home Office, zanim pre-settled status wygaśnie.

Właśnie w związku z takimi zasadami, naukowcy z Oxford University’s Migration Observatory ostrzegają, że obecne przepisy imigracyjne obowiązujące w UK są bombą z opóźnionym zapłonem. Dlaczego? Według badaczy, wśród obywateli UE w UK jest obecnie bardzo mała świadomość faktu, że w przypadku pre-settled status trzeba złożyć ponowny wniosek do Home Office, aby z automatu nie stracić prawa do pobytu, pracy i pobierania świadczeń na Wyspach. Co więcej, w konsekwencji niezłożenia wniosku o pełny status przed upływem terminu ważności pre-settled status, możliwa jest nawet deportacja.

Wśród grup wyjątkowo narażonych na nieświadomość w kwestii przepisów imigracyjnych w UK, są przede wszystkim osoby niesamodzielne, niepełnosprawne, starsze i dzieci.

Pre-settled status: Konieczność złożenia ponownego wniosku do Home Office

Przypomnijmy, że obecnie ponad dwa miliony obywateli UE, mieszkających w UK, posiada jedynie pre-settled status – czyli tymczasowy status zasiedlenia w UK. Status tymczasowy został przyznany tym osobom, które zamieszkały na Wyspach przed końcem 2020 roku, ale nie były w stanie wykazać, że mieszkają w UK od co najmniej pięciu pełnych lat.

Osoby posiadające pre-settled status, które nie złożą ponownie wniosku do Home Office zanim wygaśnie ich tymczasowy status, zostaną z automatu pozbawione praw do mieszkania, pracy, edukacji czy jakichkolwiek świadczeń w UK.