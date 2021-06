Brexit wciąż głęboko dzieli Brytyjczyków. Oto trzy największe plusy i trzy największe minusy opuszczenia UE

Fot. Getty

Brytyjczycy wciąż pozostają głęboko podzielonym społeczeństwem pod względem poglądów na temat Brexitu. Oto najnowszy sondaż.

W środę 23 czerwca przypada już piąta rocznica referendum w sprawie wystąpienia UK z UE. Mimo, że referendum w sprawie Brexitu miało miejsce już dobrych kilka lat temu, Brytyjczycy cały czas są tak samo podzieleni w kwestii wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - a podział ten pokazuje dwie niemal równe części brytyjskiego społeczeństwa o przeciwstawnych poglądach.

W 2016 roku za Brexitem zagłosowało 52 proc. brytyjskich wyborców, a przeciw opuszczeniu UE było 48 proc. głosujących. Według najnowszego sondażu Redfield & Wilton Strategies dla iNews, obecnie tylko jedna na dziesięć osób zagłosowałaby inaczej niż w 2016 roku, gdyby ponownie doszło do referendum.

Najnowsze badanie pokazuje, że 45 proc. Brytyjczyków sądzi obecnie, że Brexit był dobrą decyzją, a 44 proc. - że był złą decyzją, natomiast 11. proc. badanych stwierdziło, że nie umie ocenić. Podobnie prezentują się wyniki niedawnej ankiety YouGov, w której 46 proc. Brytyjczyków stwierdziło, że Brexit był dobrą decyzją, a 43 proc. - że był złą decyzją.

Five years on, Britons are still split on whether it was right to vote to leave the EU



Right - 43%

Wrong - 46%https://t.co/mrhHmEF9PGpic.twitter.com/hgRi5w1ddJ