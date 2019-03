Brexit: Trzecie głosowanie i próba przejęcia kontroli - zobacz, co w tym tygodniu czeka Izbę Gmin

Mimo zbliżającej się nowej daty Brexitu, umowa Theresy May wciąż NIE ma wystarczającej liczby zwolenników w Izbie Gmin, a pozycja premier jest coraz wyraźniej zagrożona wiszącą w powietrzu dymisją. Kolejne dni wydają się więc kluczowe dla kierunku, jaki ostatecznie przybierze Brexit. Poniżej skrót najważniejszych wydarzeń, które czekają nas w tym tygodniu.

Dokładna data trzeciego głosowania nad umową Theresy May nie została jeszcze wyznaczona. Zależnie od okoliczności, umowa może zostać poddana pod głosowanie we wtorek, w środę lub w czwartek.

PONIEDZIAŁEK

Po południu, nie wcześniej niż o godz. 15:30, deputowani mają rozpocząć debatę na temat rządowego wniosku. Nie będzie to debata dotycząca samej umowy jako takiej, ale jedynie neutralnego wniosku, oficjalnie połączonego z umową brexitową. Podobnie jak w przypadku innych tego typu wniosków, celem jego przedłożenia jest umożliwienie posłom zgłaszania poprawek.

Jak dotąd zgłoszono siedem poprawek. Jedna z poprawek (autorstwa torysów: Olivera Letwina i Dominica Grieve'a) wnosi, by posłowie przejęli kontrolę nad porządkiem obrad parlamentu i by przeprowadzić serię orientacyjnych głosowań w sprawie alternatywnych opcji rozwiązania brexitowego impasu. Orientacyjne głosowania miałyby dotyczyć m.in. unii celnej i drugiego referendum. Poprawka ta została podpisana przez ponad 120 posłów z różnych partii, można więc przypuszczać, że zostanie wybrana dziś przez Speakera i poddana głosowaniu.

Samo głosowanie dotyczące poprawek odbędzie się w późnych godzinach wieczornych.

WTOREK

Jeśli rząd nie będzie próbował złożyć wniosku o trzecie głosowanie nad umową Theresy May, to wtorek w Izbie Gmin zostanie poświęcony ustawie, mającej na celu utrzymanie - już po Brexicie - wzajemnych zobowiązań z zakresu ochrony zdrowia. Zobowiązania te mają dotyczyć UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do którego UK należy na razie jako członek UE), a także Szwajcarii.

Ponadto, jeśli poprawka dotycząca przejęcia kontroli i orientacyjnych głosowań przejdzie w poniedziałek, to za kulisami Izby Gmin różne frakcje parlamentarzystów będą nieoficjalnie zbierały głosy dla swoich propozycji rozwiązania brexitowego impasu.

ŚRODA

Jeśli poprawka Letwina-Grieve'a zostanie przegłosowana w poniedziałek, to w środę Izba Gmin będzie zdominowana przez proces przeprowadzania orientacyjnych głosowań.

Jak dotąd pojawiło się siedem propozycji:

aktualna umowa Theresy May;

wyjście z UE przy jednoczesnym pozostaniu w unii celnej;

wyjście z UE i pozostanie w unii celnej oraz jednolitym rynku;

umowa o wolnym handlu w stylu kanadyjskim;

twardy Brexit;

drugie referendum;

wycofanie art. 50 (czyli odwołanie Brexitu).

CZWARTEK

Można przypuszczać, że właśnie tego dnia Theresa May spróbuje przegłosować swoją umowę po raz trzeci - mimo prognoz, mówiących o kolejnej miażdżącej porażce. Taki scenariusz wydaje się najbardziej prawdopodobny, jeśli w środę odbędą się orientacyjne głosowania i okaże się, że żadna opcja nie osiąga wystarczającego poparcia wśród parlamentarzystów. Gdyby jednak Theresa May odniosła kolejną druzgocącą porażkę, może to być bodźcem dla konserwatywnych ministrów i deputowanych do próby usunięcia obecnej premier UK.

PIĄTEK

Izba Gmin nie ma zaplanowanego posiedzenia na piątek.