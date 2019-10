Brexit: UE zgodziła się na opóźnienie Brexitu, ale nową datę wyznaczy dopiero po głosowaniu ws. przyspieszonych wyborów w UK

Fot. Getty

Unia Europejska zgodziła się na opóźnienie Brexitu. Dokładną długość opóźnienia przywódcy UE podadzą jednak dopiero po tym, jak brytyjscy parlamentarzyści podejmą decyzję w sprawie przyspieszonych wyborów powszechnych w UK.

Dyplomaci unijni zgodzili się na opóźnienie Brexitu, ale nie podejmą decyzji o długości przedłużenia, dopóki brytyjscy deputowani nie przeprowadzą głosowania ws. przyspieszonych wyborów parlamentarnych w UK. Oznacza to, że nowy termin Brexitu poznamy najprawdopodobniej dopiero w najbliższy poniedziałek lub wtorek.

W przemówieniu po dwugodzinnym spotkaniu ambasadorów w Brukseli, główny negocjator Brexitu ze strony unijnej, Michel Barnier, powiedział, że dyskusja była „znakomita”, ale nie zakończyła się żadnym wyraźnym krokiem naprzód, ponieważ „nie podjęto decyzji”.

ZOBACZ KONIECZNIE: Wcześniejsze wybory w UK - rząd zapowiedział, że w poniedziałek zostanie złożony wniosek o "snap election"

Jak podaje dziennik „The Guardian”, jedno ze źródeł unijnych poinformowało po spotkaniu UE-27 w Brukseli: - „Osiągnięto pełne porozumienie co do potrzeby przedłużenia. (…) Panowała pełna zgoda co do jednomyślnej, zgodnej decyzji UE-27.” Problemem pozostaje jednak długość przedłużenia, ponieważ według informacji brytyjskiego dziennika, rząd francuski jako jedyny stanął na drodze do przyznania Wielkiej Brytanii trzymiesięcznego przedłużenia, o które poprosił brytyjski parlament.

Większość państw członkowskich jest skłonna zaakceptować warunki przedłużenia, zawarte w liście, który Boris Johnsona wysłał do UE (ale pod którym się nie podpisał). Zgodnie z tym listem, Brexit miałby zostać opóźniony do 31 stycznia 2020 roku, ale z możliwością wcześniejszego opuszczenie struktur unijnych przez Wielką Brytanię - gdyby umowa o wystąpieniu została ostatecznie ratyfikowana zarówno przez UK, jak i przez UE.

GORĄCY TEMAT: Juncker publicznie oskarżył Borisa Johnsona o szerzenie kłamstw podczas kampanii referendalnej ws. Brexitu w 2016 roku

Francja miała naciskać na krótsze opóźnienie Brexitu: - „Na przeszkodzie stoi jeden kraj - Francja” - powiedział dyplomata unijny dziennikowi „The Guardian”. - „Wszyscy są bardzo sfrustrowani. Odpowiedziano [Francji - przyp. red.], że krótkie opóźnienie pociąga za sobą ryzyko przypadkowego Brexitu bez umowy” - zaznaczył dyplomata. Rzeczniczka UE, Mina Andreeva, powiedziała, że prace nad Brexitem będą „kontynuowane w najbliższych dniach”.

Boris Johnson w poniedziałek złoży w parlamencie brytyjskim wniosek o przyspieszone wybory powszechne. Premier chce, by wybory odbyły się 12 grudnia. Nie wiadomo jednak, czy posłowie poprą wniosek premiera.

NIE PRZEGAP: Nawet kilka milionów 50-pensówek, które miały uświetnić wyjście UK z UE, zostanie przetopionych? Zawierają... błędną datę Brexitu