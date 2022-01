Brexit uderza w biznes Donalda Trumpa prowadzony w UK. W ośrodkach golfowych byłego prezydenta USA brakuje pracowników

Fot. Getty

Donald Trump wizytował ośrodek golfowy Trump Turnberry w Ayrshire dzień po referendum ws. Brexitu w UE w 2016 r. Wówczas były prezydent USA gratulował Brytyjczykom, że „odzyskali z powrotem swój kraj”, a teraz okazuje się, że i on jest z tego powodu mocno stratny.

Najnowsze sprawozdania finansowe z dwóch ośrodków golfowych w Szkocji - Trump Turnberry i Balmedie w Aberdeenshire jasno pokazują, że Brexit znacząco i bardzo negatywnie wpłynął na ich funkcjonowanie. W sprawozdaniu finansowym z Trump Turnberry w Ayrshire czytamy: „Brexit wpłynął również na naszą działalność, jako że łańcuchy dostaw zostały dotknięte przez braki kierowców i pracowników, zmniejszając [tym samym] dostawy i dostępność niektórych linii produktów. Ceny wzrosły z uwagi na dodatkowe opłaty frachtowe i cło importowe. Dostępność personelu była wyzwaniem, które wynikało z połączenia inflacji płac, płac w sektorach handlu detalicznego i logistyki, które rosły, by przyciągnąć pracowników (…) Pośrednio pula personelu została zmniejszona z powodu ogólnego braku dostępu firm do pracowników z Europy, co spowodowało większe zapotrzebowanie na osoby wcześniej pracujące w ośrodku”.

Braki pracowników z Unii Europejskiej to problem

Problemy związane z Brexitem dotknęły także drugi ośrodek golfowy w Szkocji założony przez Donalda Trumpa - Balmedie w Aberdeenshire. W sprawozdaniu finansowym z tego ośrodka czytamy: „Brexit wpłynął również na biznes, ponieważ łańcuchy dostaw zostały zakłócone, a rynek pracy ograniczony. Rosną również opłaty transportowe, frachtowe i importowe, wraz zw ogólnym wzrostem kosztu towarów”.

Ze sprawozdań z obu ośrodków golfowych Donalda Trumpa w UK wynika także, że uzyskały one ponad £3 mln funtów w ramach rządowego, covidowego programu Furlough scheme.