Brexit - tak swojego kota nazwała francuska minister ds. europejskich

Dlaczego akurat tak? - Głośno miauczy, by go wypuścić z domu, ale stoi w miejscu, gdy mu otwieram drzwi - komentowała Nathalie Loiseau.

Jak widać kapryśny charakter domowego zwierzaka stał się powodem, dla którego członkini francuskiego rządu nazwała go tak, a nie inaczej. Faktem tym pochwaliła się w światowych mediach tuż przed tym, jak unijni liderzy podejmą decyzję o ewentualnym przedłużeniu negocjacji warunków wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

- Każdego ranka mnie budzi swoim miauczeniem. Robi tak, bo chce wyjść. Jednak gdy otwieram mu drzwi, staje niezdecydowany. Wpatruje się tylko we mnie, gdy go wyciągam z powrotem go z domu - komentowała Loiseau. Trudno nie przyznać racji francuskiej minister, że rząd Wielkiej Brytanii zachowuje się dość podobnie. Niby Theresa May ciągle zapewnia, że UK chce opuścić UE, ale w praktyce jej rząd jakby się do tego nie kwapi...

Wielka Brytania chciała się uniezależnić od UE, a tymczasem... na tydzień przed Brexitem o przyszłości UK zadecydują liderzy państw Wspólnoty. Paradoks?

Przypomnijmy, w dniu wczorajszym John Bercow storpedował dalsze procedowanie projektu umowy regulującej zasady opuszczenia UE przez UK. Spiker Izby Gmin o niezwykłym głosie powołał się przy tym na parlamentarną konwencją z 1604 roku zawartą w podręczniku praktyki parlamentarnej Thomasa Erskine’a Maya (z 1844 r.). W jej myśl w trakcie jednej sesji parlamentarnej (trwającej rok) nie można po raz kolejny poddawać projektu pod głosowanie, jeśli został on już wcześniej odrzucony przez parlamentarzystów.

Jak na ten nieoczekiwany zwrot akcji zareagowała Theresa May? Otóż szefowa rządu zapowiedziała, że "znajdzie sposób", aby trzecie głosowanie się jednak odbyło, choćby w przyszłym tygodniu. Minister ds. Brexitu Stephen Barclay będzie chciał pokazać, że pod głosowanie posłów nie zostanie oddany ten sam projekt umowy.

Theresa May zapowiada, że będzie chciała "obejść" decyzję spikera Izby Gmin ws. trzeciego głosowania

Trudno w obecnej sytuacji przewidywać co się stanie w najbliższym czasie. Możliwe scenariusze związane z Brexitem wyglądają w ten sposób: