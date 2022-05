Brexit spowodował wzrost cen żywności importowanej z UE do UK

Wnioski wynikającego z raportu przygotowanego przez UK in a Changing Europe (UKICE) nie pozostawiają żadnych złudzeń - nowe bariery handlowe, które powstały po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych, znacząco przyczyniły się do wzrostu cen żywności w sklepach.

Brytyjski thinktank stwierdza "wyraźny i zdecydowany wpływ" Brexitu na rosnące ceny żywności na Wyspie, które dokładają się do szybujących w górę kosztów życia w UK. Jak czytamy na łamach "The Guardian", bariery handlowe wprowadzone po opuszczeniu UE doprowadziły do ​wzrostu cen żywności w Wielkiej Brytanii w wysokości 6% między grudniem 2019 a wrześniem 2021 roku, zwiększając rosnącą presję finansową na gospodarstwa domowe. Raport wykazał, że produkty o wyższym udziale importu do UE, takie jak świeża wieprzowina, pomidory i dżemy, były bardziej dotknięte niż te produkty, które UK importowało z innych krajów (jak tuńczyk czy egzotyczne owoce, takie jak ananas).

Badacze i ekonomiści z UKICE nie mają żadnych wątpliwości

Raport, opracowany przez naukowców z London School of Economics pracujących w Centre for Economic Performance z dofinansowaniem z UKICE, wykazał, że "wyraźny i silny wpływ tarcia handlowego wywołanego Brexitem", który w efekcie doprowadził do wzrostu cen w sklepach na Wyspach. Co więcej, stwierdzono, że potencjalny wpływ pandemii koronawirusa można wykluczyć jako czynnik wpływający, ponieważ istnieje korelacja między wzrostem cen a udziałem importu UE dla danego produktu.

Analizując dane handlowe zebrane przez ONZ i dane dotyczące cen zebrane przez ONS, stwierdzono, że dwa najbardziej znaczące wzrosty zbiegły się w czasie z dwoma wydarzeniami. Ze zwycięstwem Borisa Johnsona w wyborach w 2019 roku, kiedy "twardy Brexit” wydawał się niezwykle prawdopodobny oraz z wdrażaniem umowy handlowej w styczniu 2021 roku, które było przypieczętowaniem "rozwodu" między Unią, a UK.

Warto jednak dodać, że inni ekonomiści są przekonani, że nie sposób oddzielić Brexitu od innych czynników. Pandemia Covid-19, a także późniejsza wojna Rosji na Ukrainie, ruchy na rynkach finansowych, wąskie gardła w światowym handlu oraz niedobory pracowników musiały się w jakiś sposób odbić na cenach żywności.

To mIe pandemia, ale właśnie Brexit w dużej mierze odpowiada za wzrost cen żywności w UK

Gospodarstwa domowe w całej Wielkiej Brytanii są na dobrej drodze, aby ich poziom życia spadł do najgorszego poziomu od lat 50. XX wieku. Powodem jest gwałtownie powiększające się ciągle inflacja, która jest napędzana przez rosnące ceny energii, żywności i paliw. Roczna inflacja osiągnęła w marcu 7% i jest to najwyższy wskaźnik od 1992 roku.

Wielka Brytania wielokrotnie opóźniała wprowadzenie kontroli importowanych towarów z UE, z powodu "zakłóceń" w łańcuchu dostaw. Premier zasugerował w zeszłym tygodniu, że fizyczne kontrole graniczne po Brexicie żywności z krajów unijnych nie zostaną wprowadzone w lipcu. Po raz kolejny, po raz czwarty, władze UK unikną ich wdrożenia rozwiązań, które wynegocjowali.