Brexit: Spiker Izby Gmin zapowiada, że nie dopuści do zawieszenia parlamentu, by przepchnąć 'no deal'

Następca Theresy May nie będzie mógł zawiesić parlamentu - ostrzega spiker Izby Gmin, John Bercow. Jego zdaniem jest to "oślepiająco oczywiste", że twardy Brexit nie może zostać "przepchnięty" bez parlamentarnego głosowania.

Jak podaje "The Guardian", John Bercow, spiker Izby Gmin, powiedział, że "oślepiająco oczywiste" jest to, iż nowy konserwatywny premier nie będzie mógł zawiesić parlamentu, by przeforsować 'no deal' Brexit.

Ostrzeżenie spikera pojawiło się po tym, jak Dominic Raab, jeden z kandydatów na nowego premiera Wielkiej Brytanii zasugerował, że spróbuje pójść tą właśnie drogą - zawieszając parlament, by móc przepchnąć twardy Brexit bez głosowania w Izbie Gmin. Sugestie Raaba wywołały silne oburzenie wśród brytyjskich deputowanych, a to z kolei sprowokowało reakcję samego Johna Bercowa.

- "To się po prostu nie wydarzy. Jest to tak oślepiająco oczywiste, że wydawałoby się, że nie trzeba tego mówić, ale - najwyraźniej - jednak trzeba i dlatego to zrobiłem" - powiedział spiker deputowanym.

Matt Hancock, inny kandydat na nowego lidera torysów, wezwał wszystkich swoich rywali do wykluczenia możliwości zasugerowanej przez Raaba. Powiedział on, że takie posunięcie osłabiłoby demokrację i przyniosłoby ryzyko przyspieszonych wyborów parlamentarnych w UK - które, jak wiadomo, w obecnej sytuacji nie byłyby dobrym rozwiązaniem dla Partii Konserwatywnej.

Rory Stewart, inny kandydat, nazwał sugestię Raaba "niekonstytucyjną" i "niedemokratyczną", dodając: - "To by nie zadziałało". Andrea Leadsom i Boris Johnson również powiedzieli, że nie sięgną po opcję zawieszenia parlamentu, by za tę cenę wyprowadzić Wielką Brytanię z UE bez umowy 31 października.