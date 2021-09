„Brexit przyczynił się do kryzysu paliwowego” - Zaskakujące słowa ministra transportu Granta Shappsa, który zmienił w tej sprawie zdanie

Fot. YouTube

Jeszcze w zeszłym tygodniu minister transportu Grant Schapps twierdził, że tylko cynicy mogą winić Brexit za niedobór kierowców ciężarówek w UK i tym samym za braki paliwa na niektórych stacjach benzynowych w kraju. Ale w tym tygodniu minister zaskakująco zmienił zdanie i... przyznał, że Brexit stanowi pewien czynnik, który do zakłóceń w zaopatrzeniach doprowadził.

Minister Shapps argumentował we wtorek na antenie BBC, że główną przyczyną niedoborów paliwa w UK jest anulowanie testów na kierowców samochodów ciężarowych (HGV), do których doszło w zeszłym roku z powodu pandemii. Ale w przeciwieństwie do zeszłego tygodnia, teraz minister przyznał także, że Brexit również stanowi w tym względzie istotny czynnik. - Brexit został tutaj wspomniany wiele razy i bez wątpienia przyczynił się on [do kryzysu paliwowego]. Z drugiej strony pomogło nam to zmienić zasady, abyśmy mogli szybciej testować większą ilość kierowców. Tak więc faktycznie działa to w obie strony – zaznaczył minister.

Rząd zbyt wolno zareagował na kryzys paliwowy?

Minister Grant Schapps nie zgodził się także z tym, jakoby rząd zbyt wolno zareagował na toczący się właśnie na Wyspach kryzys paliwowy (należy jednak nadmienić, że część ekspertów nie zgadza się z nazywaniem pewnych kłopotów z zaopatrzeniem stacji benzynowych „kryzysem”). - W takim kryzysie, jak ten, dochodzi do szeregu eskalacji. Wykonaliśmy już 18 różnych kroków (…). System sprawdzał się do zeszłego weekendu i [gdyby nie panika – przyp.red.] nadal byłby to w stanie robić – zaznaczył minister. I skrytykował ludzi, którzy w panice wykupują większe ilości paliwa, przyczyniając się tym samym do powstawania niedoborów: - To niebezpieczne i zupełnie nieprzydatne. Niestety, jak widzieliśmy w przypadku rolek toaletowych… gdy ludzie zaczną ścigać określone przedmioty, to szybko może to eskalować.