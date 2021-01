Brexit: Priti Patel zapowiedziała zwiększenie uprawnień policji w celu „ochrony Wielkiej Brytanii” po opuszczeniu UE

Fot. Getty

W związku z Brexitem Priti Patel zapowiedziała, że brytyjska policja otrzyma „mocniejsze uprawnienia”. Celem zmian zapowiedzianych przez szefową Home Office jest jak najlepsza ochrona Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii Europejskiej.

Szefowa Home Office, Priti Patel, powiedziała, że jest gotowa udzielić policji i agencjom bezpieczeństwa „mocniejszych uprawnień” w celu „ochrony Wielkiej Brytanii” po Brexicie. Słowa brytyjskiej Minister Spraw Wewnętrznych pojawiły się w The Sunday Telegraph, gdzie Priti Patel dała do zrozumieniu, że po wyjściu z UE Wielka Brytania będzie bezpieczniejszym krajem - dzięki wzmocnionej policji.

Kontrola granic i imigracji po Brexicie

„Wielka Brytania dokonała tego, o czym wielu twierdziło, że jest niemożliwe, i zawarła z UE naprawdę bezprecedensowe porozumienie, które daje naszej policji i służbom bezpieczeństwa narzędzia i współpracę pomagające chronić społeczeństwo. (…) Opuszczenie UE oznacza, że możemy dać agencjom silniejsze uprawnienia do ochrony tego kraju i naszego bezpieczeństwa wewnętrznego” - stwierdziła szefowa Home Office na łamach brytyjskiej gazety.

Minister Spraw Wewnętrznych zaakcentowała również kwestie zakończenia swobodnego przepływu osób między UK a UE i wprowadzenia nowego punktowego systemu imigracyjnego, które mają pomóc w kontroli przekraczania granic Zjednoczonego Królestwa. Priti Patel zaznaczyła także, że jednym z celów Home Office po Brexicie jest „likwidacja nielegalnej imigracji”.

„Budowanie nowych relacji z UE oznacza również odzyskanie kontroli nad naszymi granicami, co pozwoli Wielkiej Brytanii ostatecznie kontrolować, kto przyjeżdża do tego kraju” - zaznaczyła Priti Patel. - „Swobodny przepływ się skończył, a ludzie, którzy chcą mieszkać w Wielkiej Brytanii, będą teraz musieli spełnić wymagania naszego nowego systemu punktowego”.

UE: UK traci dostęp do baz danych związanych z bezpieczeństwem

Słowa Priti Patel o podwyższeniu bezpieczeństwa UK po Brexicie nie współbrzmią jednak z wcześniejszymi sygnałami ze strony unijnej, jasno wskazującymi, że Wielka Brytania może pożegnać się z dostępem do niektórych źródeł informacji związanych z bezpieczeństwem. W nocie informacyjnej UE, cytowanej przez The Independent, stwierdzono, że Wielka Brytania zostanie pozbawiona „bezpośredniego dostępu w czasie rzeczywistym” do baz danych związanych z bezpieczeństwem i sprawiedliwością. Mimo odebrania Wielkiej Brytanii bezpośredniego dostępu do istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa danych, umowa ws. Brexitu gwarantuje współpracę między Europolem i Eurojustem.