Brexit: Posłowie wszystkich partii jednym głosem deklarują ponowne odrzucenie umowy Theresy May

Brytyjscy posłowie ze wszystkich partii, reprezentujący zarówno zwolenników, jak i przeciwników Brexitu, deklarują, że po raz kolejny zagłosują przeciw umowie Theresy May. Członkowie Partii Konserwatywnej, Lib Dem, DUP, SNP, a także laburzyści - wszyscy mówią jednym głosem o ponownym odrzuceniu umowy, która ma trafić do Izby Gmin na początku czerwca.

Downing Street poinformowało, że głosowanie nad umową brexitową odbędzie się 3 czerwca: - "Jest to konieczne, jeśli Wielka Brytania ma opuścić UE przed letnią przerwą parlamentarną" - powiedział rzecznik. W międzyczasie rozmowy z laburzystami mają być nadal kontynuowane. Premier spotkała się z liderem Partii Pracy, Jeremy'm Corbynem we wtorek wieczorem, jednak nie nastąpił żaden przełom w porozumieniu międzypartyjnym.

Lider DUP, Nigel Dodds, powiedział, że "jest bardzo prawdopodobne", iż umowa premier May zostanie ponownie odrzucona, jeśli premier nie uda się "wskazać czegoś nowego, co rozwiązuje problem backstopu".

Były sekretarz ds. środowiska, Owen Paterson, członek ERG, powiedział z kolei, że jak dotąd nie zaproponowano nic nowego, by przekonać skrajnych zwolenników Brexitu z Partii Konserwatywnej: - "Niestety, zagłosujemy przeciwko [umowie], ponieważ, jak poinformowało DUP w swoim oświadczeniu, nie zmieniono zasadniczego charakteru umowy, a to jest nie do zaakceptowania" - powiedział Peterson w środę w programie BBC Radio 4.

Również część członków Partii Pracy i Lib Demu oświadczyła, że zagłosuje za odrzuceniem jakiejkolwiek umowy, jeśli premier nie zagwarantuje drugiego referendum. Lider Lib Dem, Vince Cable, powiedział, że jego partia poparłaby każdą umowę - ale tylko gdyby umowa miała się stać się przedmiotem nowego referendum.

Ian Blackford, lider SNP, także zadeklarował, że 35 deputowanych z jego partii zagłosuje przeciwko umowie: - "Obecnie nie ma wątpliwości, że [brakuje dobrego rozwiązania dla] Brexitu. Jakakolwiek forma Brexitu zniszczyłaby tysiące szkockich miejsc pracy i byłaby katastrofalna ze względu na poziom życia, nasze usługi publiczne i gospodarkę".