Brexit pogłębia kryzys związany z rosnącymi kosztami życia. Pracownicy w UK są stratni blisko £500 rocznie

Fot. Getty

Najnowsza analiza The Resolution Foundation wyraźnie pokazuje, że opuszczenie Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię tylko pogłębia obecny kryzys związany z rosnącymi kosztami życia. Brexit napędza przede wszystkim wyższe koszty importu, co czyni brytyjskich pracowników uboższymi o nawet £500 rocznie.

Eksperci The Resolution Foundation nie mają wątpliwości – Brexit tylko pogłębia przetaczający się obecnie przez Wielką Brytanię kryzys związany z drastycznie rosnącymi kosztami życia. Opuszczenie Unii Europejskiej ma osłabiać potencjał kraju w zakresie wzrostu gospodarczego oraz kosztować brytyjskich pracowników setki funtów rocznie z tytułu utraconych zarobków. Eksperci think tanku The Resolution Foundation, we współpracy z naukowcami z London School of Economics dowodzą, że przeciętny pracownik w Wielkiej Brytanii jest na dobrej drodze, aby do 2030 r. stracić ponad £470 rocznie z tytułu utraconych zarobków, po uwzględnieniu rosnących kosztów życia, w porównaniu do tego, co miałoby na Wyspach miejsce, gdyby w 2016 r. referendum przyniosło inny wynik. Raport opublikowany w szóstą rocznicę tegoż referendum nie pozostawia złudzeń, że Brexit niszczy konkurencyjność brytyjskiego eksportu na arenie światowej, a przecież brytyjskie firmy zmuszone są też radzić sobie ze skutkami pandemii koronawirusa oraz wojny Rosji na Ukrainie.

„Mniej otwarta Wielka Brytania będzie biedniejsza i mniej produktywna”

Jak czytamy w raporcie, „mniej otwarta Wielka Brytania będzie biedniejsza i mniej produktywna”. A przecież inflacja na Wyspach nie wyhamowuje – w maju osiągnęła poziom 9,1 proc., a jesienią może skoczyć nawet do 11 proc. (według szacunków Banku Anglii). Raport organizacji The Resolution Foundation i LSE wyraźnie wskazuje, że Brexit będzie miał duży wpływ na wzrost wydajności w nadchodzących latach do 2030 r. i sugeruje, że wyższe koszty importu tym bardziej odbiją się na finansach gospodarstw domowych. W badaniu oszacowano, że wydajność pracy, czyli kluczowy miernik wydajności ekonomicznej na godzinę pracy, zmniejszy się o 1,3 proc. do 2030 r. z powodu spadku otwartości brytyjskiej gospodarki po Brexicie.

