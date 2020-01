Brexit: Partia Pracy podejmuje desperacką próbę opóźnienia wyjścia z Unii Europejskiej, w obawie przed NO DEAL

Partia Pracy podjęła desperacką próbę opóźnienia Brexitu o dwa lata.

Laburzyści obawiają się, że tegoroczne negocjacje między UK a UE, dotyczące post-brexitowych stosunków, zakończą się fiaskiem, co doprowadzi do NO DEAL w grudniu.

Partia Konserwatywna dysponuje jednak znaczącą większością głosów w Izbie Gmin, dlatego inicjatywa opozycji może wydawać się odrobinę spóźniona...