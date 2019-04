Brexit: Parlament Europejski pozwoli podróżować Brytyjczykom po strefie Schengen bez wiz, ale pod jednym warunkiem…

Parlamentarzyści europejscy dali przyzwolenie obywatelom brytyjskim na podróżowanie po Unii Europejskiej po Brexicie bez konieczności posiadania wiz. Postawiony został jednak warunek, aby Wielka Brytania zagwarantowała takie samo prawo obywatelom UE na swoim terenie.

W środę Parlament Europejski zagłosował przytłaczającą większością głosów (38 parlamentarzystów opowiedziało się za, 8 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu) za zwolnieniem obywateli brytyjskich z konieczności posiadania wiz do turystycznego lub biznesowego przemieszczania się po UE.

Zgodnie z wolą parlamentarzystów zwolnienie z wizy dotyczyłoby obywateli brytyjskich, którzy chcieliby zatrzymać się na terenie UE do 90 dni w okresie 180-dniowym. Przyzwolenie to nie gwarantuje jednak prawa do pracy.

Parlamentarzyści europejscy dodali także, że coraz bardziej prawdopodobne staje się wyjście Wielkiej Brytanii z UE bez umowy, co z kolei będzie wiązało się z druzgocącymi konsekwencjami politycznymi i ekonomicznymi.

Unia Europejska oficjalnie poinformowała, że jest gotowa na twardy Brexit i zaapelowała do brytyjskich polityków, aby jak najszybciej znaleźli wyjście z obecnego impasu i osiągnęli kompromis.

