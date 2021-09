Brexit ograniczył import włoskich produktów spożywczych do UK. Czy miłośnicy tych specjałów będą musieli obejść się smakiem?

Fot. Getty

Z uwagi na ogromną biurokrację, na rynek brytyjski trafia coraz mniej specjałów kuchni włoskiej. Czy miłośnicy włoskiego makaronu, oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia, a także soczystych, południowych pomidorów, będą musieli coraz częsciej obejść się smakiem?

Oficjalne dane dotyczące importu włoskich produktów do UK nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że w ciągu pierwszych kilku miesięcy 2021 r. import włoskich makaronów do Wielkiej Brytanii spadł o 28 proc., import oliwy z oliwek spadł o 13 proc., a import sosu pomidorowego „Made in Italy” o 16 proc. Włoscy rolnicy zaznaczają, że ograniczenia w dostawie włoskich produktów na rynek brytyjski wynikają z trudności biurokratycznych i administracyjnych związanych z Brexitem. Rolnicy dodają, że pobrexitowa biurokracja dotycząca żywności przewożonej z Włoch do Wielkiej Brytanii powoduje opóźnienia w transporcie i zwiększa jego koszty. To z kolei zagraża eksportowi włoskiej żywności do Wielkiej Brytanii. wartemu 3,4 miliarda euro (2,9 miliarda funtów). - To dla nas problem, ponieważ Wielka Brytania jest czwartym co do wielkości kierunkiem eksportowym Włoch po Niemczech, Francji i Stanach Zjednoczonych – stwierdził z ubolewaniem Lorenzo Bazzana, ekonomista grupy Coldiretti.

Uwaga na podrobioną żywność „Made in Italy”

Niestety włoscy producenci żywności zwracają uwagę na fakt, że trudności eksportowe mogą doprowadzić do zwiększenia się na Wyspach liczby produktów imitujących tradycyjne włoskie specjały. Chodzi tu w szczególności o Parmesan czy oliwę z oliwek, których imitacje (oznaczone włoską flagą) często produkowane są w Stanach Zjednoczonych. - Brytyjczycy muszą uważać na 'włoską' oliwę i parmezan z włoską flagą na etykiecie, które faktycznie pochodzą z Ameryki. Sprzedaż produktów udających włoskie jest warta 100 mld euro rocznie na całym świecie, dwukrotnie więcej niż prawdziwa żywność i napoje pochodzące z Włoch. Teraz Wielka Brytania może stać się koniem trojańskim w Europie, bramą dla fałszywej włoskiej żywności. Przed Brexitem moglibyśmy poprosić Wielką Brytanię o rozprawienie się z fałszywymi włoskimi produktami spożywczymi, ale teraz, gdy jest ona poza UE, nie możemy tego zrobić.Stąd nasz strach, że sytuacja może się tam pogorszyć. Widzieliśmy to już w Rosji, po wprowadzeniu sankcji, gdy w sklepach pojawił się rosyjski parmezan z włoską flagą – dodał Bazzana.