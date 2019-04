Brexit: Zobacz 32 NAJŚMIESZNIEJSZE MEMY Z BREXITEM w roli głównej [galeria]

Wyniki wyborów parlamentarnych z 8 czerwca pokazały, że Brytyjczycy nie chcą Brexitu w formie, jaką przez ostatnie miesiące forsowała Theresa May. Czy jednak rząd koalicyjny torysów i unionistów odstąpi...

National Audit Office poinformowało Theresę May, że już jest za późno na przygotowanie brytyjskich granic do twardego Brexitu.

Te prawa pracownicze mogą zostać zagrożone po Brexicie!

W przedstawionym we wtorek programie opuszczenia Unii Europejskiej, Theresa May wyraźnie zaznaczyła, że stawia na twardy Brexit, bez żadnych ustępstw i półśrodków. Co więc stanie się z prawami pracowniczymi,...