Brexit jeszcze nie nastąpił, ale Francuzi już sprzedają mapy Unii Europejskiej BEZ Wielkiej Brytanii

Fot. Éditions Aedis, E.Leclerc, Twitter (@MarshsLibrary)

Chociaż Brexit ma nastąpić dopiero za miesiąc (a może nawet później), jeden z francuskich supermarketów już od jakiegoś czasu sprzedaje „przyszłościowe” mapy Unii Europejskiej i przewodniki dla dzieci, przedstawiające 27 państw członkowskich - BEZ Wielkiej Brytanii.

Jak podają francuskie media, a także brytyjski portal „The New European”, francuski wydawca materiałów edukacyjnych „Éditions Aedis”, już w 2017 roku wyprodukował, a następnie rozpoczął sprzedawać mapy oraz podręczniki dla dzieci zatytułowane „L'Union europeenne - 27 pays” („Unia Europejska - 27 krajów”). Ponieważ jednak od 2017 roku Brexit wciąż nie nastąpił i przynajmniej do 31 października UE składa się z 28 państw, francuskie pomoce edukacyjne wydają się nieco przedwczesnym werdyktem.

This new guide to EU for French kids suggests that planning in Paris for #brexit is advanced & they don't seem to mind too much. @fotoolepic.twitter.com/CxIOGRqCIJ