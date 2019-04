Brexit: Jest szansa na kompromisowy wynik rozmów międzypartyjnych

Fot: Getty

Rozmowy na temat Brexitu między konserwatywnym rządem Theresy May a Partią Pracy toczą się w coraz bardzie pozytywnym nastroju i mogą zakończyć się kompromisem - jak podają parlamentarne źródła z obu politycznych obozów.

Najprawdopodobniej rozmowy będą prowadzone przynajmniej do końca tego tygodnia. W nadchodzących dniach zostaną też podjęte najbardziej sporne tematy, takie jak unia celna, jednolity rynek, prawa pracownicze oraz ochrona środowiska. Choć rząd nie zaoferował laburzystom żadnych znaczących ustępstw, posłowie podchodzą teraz do rozmów bardziej optymistycznie niż wcześniej.

Rzecznik Theresy May powiedział, że rozmowy między partiami będą kontynuowane tak długo, jak długo "będzie jeszcze perspektywa osiągnięcia wspólnego stanowiska". Dodał, że - jeśli rozmowy będą przebiegały pomyślnie - premier będzie dążyła do "niewielkiej liczby głosowań [orientacyjnych]", by wypróbować w Izbie Gmin ograniczoną liczbę opcji brexitowych, mających największe prawdopodobieństwo zdobycia wystarczającego poparcia wśród posłów. Jak podaje "The Guardian", rzecznik, zapytany, czy głosowania będą dotyczyły jakichkolwiek nowych rozwiązań brexitowego impasu, nie wyraził się jednoznacznie.

Przypuszcza się, że rząd będzie próbował przedstawić zupełnie nowe rozwiązanie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, chociaż źródła z Downing Street przyznały, że to konserwatystom zależy na przegłosowaniu umowy jeszcze przed 23 maja, a Partia Pracy znajduje się w tej kwestii pod znacznie mniejszą presją.

Wcześniej źródła rządowe sugerowały również, że jeśli rozmowy ostatecznie zakończą się znów impasem, Theresa May może przedłożyć pod głosowanie w Izbie Gmin umowę ws. Brexitu wraz z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i praw pracowniczych - co być może wystarczyłoby do zdobycia jakiejś liczby głosów ze strony laburzystów.

Według rządu, ​​osiągnięcie porozumienia z laburzystami i zagwarantowanie poparcia dla aktualnej brexitowej umowy nie jest prawdopodobne: - "Bez jakiegoś sygnału ze strony laburzystów ta ścieżka jest obarczona niebezpieczeństwem" - rządowe źródło przyznało w rozmowie z "The Guardian". W związku z tym Downing Street wyraziło nadzieję, że uzyska przynajmniej wsparcie Partii Pracy w nowych głosowaniach orientacyjnych, co pomogłoby znaleźć chociaż jedną wspólnie popieraną opcję dla Brexitu.

Jak podają brytyjskie media, laburzyści prawdopodobnie będą skłonni do poparcia opcji referedum potwierdzającego dla jakiejkolwiek umowy brexitowej. Jeśli konserwatyści również zgodziliby się na takie rozwiązanie, to w konsekwencji mogłoby dojść do referendum ws. dotychczasowej umowy Theresy May.