Brexit jest odpowiedzialny za 14-proc. spadek eksportu z Wielkiej Brytanii do UE. Dane dotyczące handlu są bezwzględne

Fot. Getty

Zgodnie z przewidywaniami przeciwników Brexitu, Wielka Brytania na razie przede wszystkim traci na opuszczeniu Unii Europejskiej, niż zyskuje. Oficjalne dane mówią, że w 2021 r. eksport ze Zjednoczonego Królestwa do krajów Wspólnoty zmniejszył się aż o14 proc.

Dowodów na negatywny wpływ Brexitu na gospodarkę Wielkiej Brytanii jest aż nadto, a najnowsze dane UE tylko to potwierdzają. Okazuje się, że eksport towarów brytyjskich do krajów Wspólnoty zmniejszył się w 2021 r. aż o 14 proc. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i jeden z negocjatorów ds. Brexitu, Maroš Šefčovič, powiedział, że nawet biorąc pod uwagę wpływ pandemii koronawirusa, wzrost biurokracji od czasu zakończenia okresu przejściowego w styczniu 2021 r., negatywnie odbił się na handlu towarami i usługami z Wielką Brytanią. - Jedną z konsekwencji Brexitu jest powrót granicy celnej między UE i Wielką Brytanią. To oznacza obowiązek dokonania formalności w stosunku do praktycznie każdego produktu wysyłanego między naszymi rynkami. To wiąże się z codzienną kontrolą tysięcy towarów. Brexit zwiększył biurokrację, a nie ją zmniejszył. Nie jest już tak bezproblemowy i dynamiczny jak wcześniej. Dotyczy to zarówno towarów, jak i usług – zaznaczył Šefčovič.

Gospodarka UK ma się gorzej po wyjściu z UK?

Dane Eurostatu wskazują, że import z Wielkiej Brytanii do krajów UE spadł z 169 mld euro (144 mld funtów) w 2020 r. do 146 mld euro w 2021 r. To spadek o 13,6 proc. Porównując 2021 z 2019 r., spadek jest jeszcze większy i wynosi 25 proc. Dodatkowo dane Eurostatu pokazują, że usługi, na które również miał wpływ Brexit, spadły o 7 proc. w 2021 r. w porównaniu do 2019 r. Ta kategoria obejmuje m.in. usługi finansowe, usługi architektów, usługi w dziedzinie marketingu czy księgowości.

Komentarz komisarza Šefčoviča pojawił się zaledwie kilka dni po tym, jak były minister ds. Brexitu Lord Frost skrytykował oponentów Brexitu. Frost powiedział, że każdy, kto twierdzi, że opuszczenie Wspólnoty uderzyło w gospodarkę i handel UK, „ma w tym osobisty interes”.

