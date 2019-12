„Brexit jest jednym z najbardziej spektakularnych błędów” w historii UE - Zobacz pierwszy wywiad Tuska po odejściu z Rady Europejskiej

Fot. Getty

„Brexit jest jednym z najbardziej spektakularnych błędów” w historii Unii Europejskiej - powiedział Donald Tusk, udzielając siedmiu wybranym europejskim gazetom pierwszego wywiadu po ustąpieniu ze stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej. Dla obu stron byłoby lepiej, gdy Wielka Brytania pozostała we Wspólnocie - podkreślał były premier Polski.

Donald Tusk, w ekskluzywnym wywiadzie udzielonym brytyjskiemu dziennikowi „The Guardian” oraz sześciu innym europejskim gazetom, powiedział, że Brexit jest „jednym z najbardziej spektakularnych błędów” w historii Unii Europejskiej, a doprowadziła do niego kampania „bezprecedensowej gotowości do kłamstwa”, której kłamstwo stało się uprawnionym środkiem do celu.

Udzielając pierwszego wywiadu, odkąd ustąpił ze stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej, Donald Tusk przyznał, że Brexit okazał się „najbardziej bolesnym i najsmutniejszym doświadczeniem” w czasie jego pięcioletniej kadencji w RE - mimo że okres ten nie należał do spokojnych, m.in. ze względu na kryzys grecki, kłótnie dotyczące imigracji, a także wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA.

Były polski premier obwinił równeż premiera Davida Camerona za „błąd” zorganizowania referendum brexitowego. Tusk ujawnił również dziennikowi „The Guardian”, że już dwa trzy miesiące przed referendum przewidywał, że jego wynik będzie negatywny dla Wspólnoty, jednak kiedy rano po referendum przemawiał obok Davida Camerona, polski polityk wciąż miał nadzieję, że decyzja Brytyjczyków może zostać cofnięta.

„Zapytałem go: ‘Czy jest to decyzja, czy to obowiązek by pójść za tym wynikiem?’. (…) Moim celem było przynajmniej przedłużenie całej debaty w Europie, a także w Wielkiej Brytanii. (…) Może [było] to trochę naiwne, by [mieć] nadzieję, że to może być odwracalne”.

„To czysta iluzja [myśleć], że łatwiej jest budować dobre stosunki z Wielką Brytanią, gdy jest ona na zewnątrz” - dodał Tusk w wywiadzie. - „Jedyną różnicą byłoby to, że [Wielka Brytania] nadal tu będzie. [Brytyjczycy] i tak pozostaną podzieleni: 50/50”.

