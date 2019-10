Brexit: Co stanie się z europejskimi subskrypcjami TV po wyjściu UK z UE?

Po wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych europejskie subskrypcje telewizyjne przestaną działać na terenie UK. Ci, którzy z nich korzystają będą musieli zadowolić się krajową ofertę lub... dopłacać za kanały z Europy.

Jak donosi portali "Wirtualne Media" brytyjski rząd ostrzega, iż widzowie korzystający z anten satelitarnych, aby mieć dostęp do europejskich programów i w ten sposób unikają dodatkowych opłat z oglądanie kanałów brytyjskich, po Brexicie będą mieli problem. W chwili obecnej prawo zezwala, aby osoby mieszkające na Wyspie w legalny sposób korzystali z dekoderów satelitarnych przeznaczonych do użytku w dowolnym kraju Unii Europejskiej. W ten sposób w UK można używać odbiorników Cyfrowego Polsatu czy Platformy Canal+, aby zapewnić sobie dostęp do programów dostępnych także na Wyspach (bez ponoszenia za nie opłat!). Wkrótce jednak się to może zmienić...

Polecane: Boris Johnson przegrał głosowanie ws. przyśpieszonych wyborów! Po raz trzeci

Po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych niezgodne z prawem będzie korzystanie z odbiorników unijnych do oglądania programów brytyjskich tak, jak robi się to obecnie. W nowej, po-brexitowej rzeczywistości zapisy prawne dotyczące legalizacji zagranicznych odbiorników satelitarnych, wprowadzone w życie w 2011 roku, przestaną obowiązywać.

... jednak nie wszystkich! - Emigranci mieszkający w Wielkiej Brytanii, którzy używają urządzeń dekodujących przeznaczonych dla odbiorców w UE do oglądania programów w ich ojczystym języku, nie są ani nie będą objęci art. 297, pod warunkiem, że nie zamierzają unikać opłat za brytyjskie programy - pisze Nikola Bochyńska zaznaczając, że nowe przepisy nie będą miały wpływu na odbiór nieszyfrowanych transmisji satelitarnych (tzw. free-to-air).

Przeczytaj koniecznie: Wtorek w Izbie Gmin: Boris Johnson złoży kolejny wniosek o rozpisanie przyspieszonych wyborów! Nie obędzie się jednak bez zmian w prawie...

W praktyce oznacza to, że obecny model będzie funkcjonował dalej, tylko że będzie dodatkowo płatny. W ten sposób brytyjski rząd chce uniknąć sytuacji w której widzowie będą decydowali się na ofertę unijną tylko po to, aby oszczędzić na płaceniu za dostęp do brytyjskich programów.

WEEB TV umożliwia nie tylko oglądanie mnóstwa kanałów bez ponoszenia kosztów abonamentowych, ale także na stworzenie swojego własnego kanału multimedialnego! Dzięki temu WEEB TV to miejsce gdzie znajdziesz polską telewizję przez internet. Ważne transmisje na żywo czy popularne kanały telewizyjne prowadzone przez użytkowników z całego świata!