Brexit: Jakie opcje pozostały w grze?

W poniedziałek, w drugiej rundzie głosowań nad alternatywnymi opcjami Brexitu, brytyjscy posłowie po raz kolejny odrzucili wszystkie opcje, które zostały poddane pod głosowanie. Parlament nie wyszedł z impasu, dlatego Theresa May zwołała we wtorek nadzwyczaj długie posiedzenie gabinetu, które ma potrwać 5 godzin. Trudno powiedzieć, co stanie się dalej - można jednak wskazać, jakie opcje pozostały w brexitowej grze.

John Bercow wybrał do głosowania cztery z ośmiu wniosków zgłoszonych przez parlamentarzystów. Wniosek dotyczący unii celnej został odrzucony zaledwie trzema głosami, a referendum "potwierdzające" w sprawie każdej ewentualnej umowy przegrało 12 głosami. Wniosek o jednolitym rynku 2.0 odrzucono przewagą 21 głosów, a wniosek o odwołanie Brexitu został pokonany przez 101 głosów. Termin opuszczenia Unii zbliża się coraz większymi krokami, a UE ostrzega o wzrastającym ryzyku twardego Brexitu.

Czy oprócz twardego Brexitu, który może nastąpić już za 10 dni - 12 kwietnia 2019 roku - pozostały na stole jeszcze jakieś inne opcje?

Czwarte głosowanie ws. umowy Theresy May

W ubiegły piątek Theresa May wyraziła nadzieję, że najpóźniej w najbliższy piątek (5 marca) uda się poddać jej umowę brexitową czwarty raz pod głosowanie w Izbie Gmin. Nie wiadomo jednak, czy premier po raz kolejny znajdzie sposób, by uzyskać od spikera Izby, Johna Bercowa, zgodę na głosowanie.

Trudno też powiedzieć, czy na pewno i kiedy dokładnie odbędzie się ewentualne czwarte głosowanie - najprawdopodobniej odbyłoby się ono nie później niż w piątek (5 marca).

Przedterminowe wybory

Podczas przemówienia po trzecim głosowaniu ws. umowy w parlamencie w ubiegły piątek, szefowa brytyjskiego rządu zasugerowała również, że jeśli jej umowa zostałaby odrzucona po raz czwarty, premier może doprowadzić do przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Konserwatyści, dla których nie byłby to korzystny ruch, ostrzegli jednak, że zrobią wszystko co w ich mocy, by zablokować wszelkie próby przeforsowania wniosku o przedterminowe wybory.

Dziś, podczas spotkania gabinetu, kwestia wcześniejszych wyborów może stać się przedmiotem dyskusji ministrów. Wielu deputowanych jest jednak zdania, że wybory niewiele zmienią, gdyż nie przezwyciężą podziału polityków w kwestii Brexitu.

Znaczne wydłużenie art. 50

Debata w sprawie znacznego opóźnienia Brexitu odbędzie się najprawdopodobniej w środę (3 marca). UE ostrzegała jednak już wielokrotnie, że zgodzi się na znaczne przedłużenie tylko wtedy, gdy UK poda dobre uzasadnienie. Czołowi przedstawiciele UE zasugerowali też, że dobrym uzasadnieniem byłoby drugie referendum ws. Brexitu.

Twardy Brexit

Może on nastąpić już 12 kwietnia, jeśli UK nie osiągnie wcześniej wewnętrznego porozumienia w kwestii umowy lub jakiejś innej alternatywnej opcji Brexitu.

Miękki Brexit nadal możliwy?

Termin "miękki Brexit" oznacza takie opcje Brexitu, które w jakimś zakresie pozostawiałyby UK w trwałej unii celnej czy jednolitym rynku. Na poniedziałkowe gosowania złożono dwa wnioski, które prowadziłyby do takiego właśnie "zmiękczonego" Brexitu. Ostatecznie pod głosowanie został poddany tylko jeden z nich.

Wniosek oznaczony literą H, który nie został poddany pod głosowanie w poniedziałek, jest bardzo podobny do odrzuconego wniosku o ustanowienie jednolitego rynku 2.0. Obie propozycje dotyczą jednolitego rynku, możliwego dzięki członkowstwu UK w Efcie i EEA (EOG). Wniosek H, który nie został poddany pod głosowanie w poniedziałek, dodatkowo wnosi o dalsze, ale krótkie opóźnienie Brexitu w celu wynegocjowania dogodnych warunków, na jakich UK miałaby należeć do Efty i EEA po Brexicie.

Których propozycji nie poddano pod głosowanie w poniedziałek?

Na poniedziałkową drugą rundę orientacyjnych głosowań zgłoszono 8 wniosków - ale zagłosowano tylko nad połową z nich. Pozostałe są zatem nadal opcją w brexitowej grze:

Wniosek A : Jednostronne prawo do wycofania się z backstopu;

Wniosek B : Twardy Brexit - w przypadku dalszego braku poparcia dla umowy;

Wniosek F : Referendum w celu wykluczenia opcji 'no deal';

Wniosek H: Efta i EEA.

Wnioski poddane pod głosowanie i odrzucone w poniedziałek:

Wniosek C : Ustanowienie unii celnej;

Wniosek D : Ustanowienie tzw. jednolitego rynku 2.0;

Wniosek E : Przeprowadzenie referendum ratyfikacyjnego dla ostatecznej decyzji w sprawie Brexitu;

Wniosek G: Przejęcia kontroli przez parlament, obejmującej również przeprowadzenie głosowania ws. odstąpienia od Brexitu.

Należy pamiętać, że tak naprawdę wszystko jest jeszcze możliwe, gdyż głosowania orientacyjne nie są głosowaniami wiążącymi - ich celem jest jedynie pokazanie realnego poparcia deputowanych w odniesieniu do różnych alternatywnych opcji Brexitu.