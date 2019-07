Brexit: Irlandzki przemysł mleczarski rezygnuje z CHEDDARU w obawie przed ‘no deal’

Fot. Getty

Najwięksi producenci z irlandzkiej branży mleczarskiej wycofują się z produkcji cheddaru - ze względu na obawy przed twardym Brexitem. Mleczarze w Irlandii zaczynają inwestować w inne rodzaje sera, aby zmniejszyć zależność od brytyjskiego rynku.

Jak podaje „The Irish Times”, irlandzkie firmy z branży mleczarkiej wyfocują się z produkcji cheddaru, ponieważ aż połowa wszystkich produkowanych w Irlandii serów trafia do Wielkiej Brytanii, z czego większość to sery typu cheddar. Eksport produktów mlecznych do UK przynosi Irlandii około 367 milionów euro rocznie - przy czym prawie cały dochód pochodzi z handlu cheddarem. Patrząc natomiast od strony brytyjskiej, aż 88 proc. całego importowanego do UK cheddaru transportowane jest z południowej części Zielonej Wyspy.

W Irlandii i Wielkiej Brytanii odnotowuje się największe w Europie spożycie cheddaru - inne kraje zostają pod tym względem daleko w tyle. W związku z tym Dublin boi się, że w przypadku ‘no deal’ pozostanie z „górą cheddaru”, na którego nie znajdzie kupców w odpowiednim czasie. Dodatkowo, handel przetworami mlecznymi z UK zostanie obłożony najwyższymi taryfami w przypadku twardego Brexitu - co z pewnością nie zachęci Brytyjczyków do kupowania irlandzkiego sera.

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym firmy The Milk Board, sprzedaż wszystkich produktów mlecznych (nie tylko sera) do Wielkiej Brytanii daje Irlandczykom około 1 miliard euro rocznie. Dodatkowo, irlandzki eksport do UK wzrósł o 6 proc. w ciągu roku. Raport ujawnia również, że 35 proc. rocznych dostaw mleka w Irlandii Północnej pochodzi z Republiki Irlandii.

Według informacji „The Irish Times”, irlandzki eksport produktów mlecznych na całym świecie przekroczył 4 miliardy euro już drugi rok z rzędu i stanowi 33 proc. całego krajowego eksportu żywności i napojów. Na eksporcie nabiału do krajów UE-26 (nie wliczając UK i Irlandii) Dublin zarabia 1,6 mld euro rocznie. Z kolei irlandzki eksport specjalistycznych proszków odżywczych, wykorzystywanych głównie do produkcji mleka dla niemowląt, wzrósł do 1,1 miliarda euro, z czego połowa trafiła na rynek chiński.

Z raportu wynika zatem, że Wielka Brytania jest największym pojedynczym klientem irlandzkich mleczarzy.

Irlandia eksportuje aż 90 proc. wszystkich produkowanych w kraju towarów mlecznych - mimo, że sama ma najwyższe na świecie spożycie świeżego mleka na jednego mieszkańca. Średnio, jeden Irlandczyk wypija 121 litrów mleka rocznie.

W raporcie The Milk Broard podkreślono, że solidarność UE i wsparcie finansowe będą „kluczowe, aby umożliwić państwu, jego sektorom rolnym i spożywczym, gospodarce i społeczeństwu, radzenie sobie z negatywnymi konsekwencjami ewentualnego opuszczenia UE bez umowy przez największego [irlandzkiego] klienta”.