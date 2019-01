Brexit: Irlandzki paszport przepustką do UE? Liczba wniosków skoczyła o ponad 50 proc.

Coraz więcej Brytyjczyków ubiega się o obywatelstwo irlandzkie. Po 2015 roku liczba wniosków skoczyła o ponad 50 proc. Tak gwałtowny wzrost tłumaczony jest wynikiem referendum ws. Brexitu, które odbyło się w połowie 2016 roku, jednak tendencja wzrostowa utrzymuje się nadal, gdyż w 2018 roku o irlandzki paszport aplikowało o 22 proc. więcej Brytyjczyków niż w roku 2017.

Irlandzkie MSZ poinformowało, że w minionym roku z Wielkiej Brytanii napłynęło ok. 100 tys. wniosków o paszport. Dla porównania, w 2015 roku podobnych wniosków odnotowano zaledwie 46 tys. Spośród tegorocznych aplikacji ok. 85 tys. pochodziło z samej Irlandii Północnej, jednak wzrost wniosków z tego obszaru był tym razem nieznaczny i wyniósł jedynie 2% w stosunku do roku poprzedniego.

Prawo do irlandzkiego paszportu ma każdy, kto urodził się w Republice Irlandii lub w Irlandii Północnej, a także każdy, kto posiada przynajmniej jednego rodzica, babcię lub dziadka, będącego obywatelem Irlandii. Okazuje się, że wskazane kryteria spełnia aż 6 milionów Brytyjczyków, co pozwala im ubiegać się o podwójne obywatelstwo. Jak poinformował szef irlandzkiego MSZ, Simon Coveney, do tej pory Brytyjczykom wydano 822 581 paszportów.

Jedną z prawdopodobnych przyczyn tak znacznego wzrostu zainteresowania irlandzkim obywatelstwem wśród Brytyjczyków jest obawa przed powrotem 'twardej granicy' między północną a południową częścią Irlandii. Granica taka znacznie ograniczyłaby swobodę przepływu ludzi, towarów i usług na Zielonej Wyspie. Dodatkowo, Wielka Brytania znajduje się obecnie poza Strefą Schengen, dlatego posiadanie unijnego paszportu wydaje się całkiem rozsądnym rozwiązaniem, szczególnie jeśli zrealizuje się scenariusz twardego Brexitu.