Brexit: Ile będzie nas kosztował 'NO DEAL'? Oszacowano, że tygodniowe zakupy będą droższe o ponad £800 w skali roku

Fot. Getty

Wraz wyborami nowego premiera Wielkiej Brytanii, powracają obawy o twardy Brexit. GMB oszacowało, że 'no deal' na zasadach WTO uderzyłby znacząco w ceny towarów codziennego użytku, takich jak masło, ser czy ziemniaki.

Koszt tygodniowych zakupów rodzinnych może wzrosnąć nawet o ponad 800 funtów w skali całego roku, jeśli Wielka Brytania opuści UE bez umowy, ostrzega GMB - największy brytyjski związek handlowy. Analiza przeprowadzona na zlecenie GMB wykazała, że rachunek za typowe zakupy w supermarkecie wzrósłby o 15,61 GBP tygodniowo (czyli 17 proc.), jeśli Wielka Brytania byłaby zmuszona powrócić do zasad Światowej Organizacji Handlu (WTO) - ponieważ oznaczałoby to powrót do ceł na wiele towarów.

Kilku kandydatów na nowego premiera UK, w tym Boris Johnson, powiedziało, że są gotowi opuścić UE bez umowy na warunkach WTO w dniu 31 października 2019 - jeśli okaże się, że niemożliwe jest renegocjowanie dotychczasowej umowy brexitowej. Dominic Raab odmówił nawet wykluczenia opcji zawieszania posiedzeń parlamentarnych - ruch taki miałby zapobiec blokowaniu przez posłów twardego Brexitu w przypadku zbliżającej się daty wyjścia UK z UE.

Według analiz zleconych przez GMB, zgodnie z zasadami WTO cena za opakowanie masła o wadze 250g wzrosłaby o 42p (czyli o 28 proc.). Inne przykładowe podwyżki cen to: 62p za kostkę cheddaru o wadze 460g (wzrost ceny o 29 proc.), 43p za paczkę ośmiu kiełbas (wzrost ceny o 25 proc.), 32p za 2,5kg ziemniaków (wzrost ceny o 14 proc.), 2,56 GBP za butelkę czerwonego wina (wzrost ceny o 32 proc.).

Sekretarz generalny GMB, Tim Roache, publikując dane powiedział: - "Kandydaci na lidera torysów, którzy od niechcenia rzucają pomysł twardego Brexitu, całkowicie ignorują to, co ta rzeczywistość oznaczałaby dla ludzi pracujących".