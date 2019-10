Brexit i zakupy online - oto główne powody zwolnienia z pracy aż 85 000 sprzedawców. Które sieciówki w UK cierpią najbardziej?

Ponad 200 deputowanych z całej Izby Gmin podpisało list do pani premier, wzywając ją do odrzucenia twardego Brexitu. List podpisany został zarówno przez Konserwatystów, jak i Liberałów. Pomysłodawcami...

Do Brexitu pozostał rok. Zobacz, jakie obietnice składane przed referendum nie zostały spełnione

Został zaledwie rok do Brexitu i jest to dobry czas na to, aby zapytać o to, czy obietnice składane przez zwolenników wyjścia z Unii przed referendum zostały spełnione oraz czy pesymistyczne założenia...