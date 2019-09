Brexit: Hiszpania nie zagwarantuje praw brytyjskim rezydentom, jeśli Wielka Brytania nie okaże wzajemności

Poznajcie Alfredo - Hiszpana, który wyjaśnia, dlaczego po Brexicie wróci do domu

Do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zostało mniej niż 100 dni, ale wciąż nie wiadomo na jakich zasadach się to odbędzie. Dlatego wiele imigrantów z krajów Unii planuje wrócić do kraju.