„Brexit” - gra planszowa, która nigdy się nie kończy! Czy pomysł okaże się świątecznym hitem?

Fot. Getty

Jeden z brytyjskich portali internetowych wpadła na pomysł gry planszowej, której zasady opierają się na dotychczasowych losach Brexitu. Grę nazwali oczywiście „Brexit” i choć nie można jej kupić, wydaje się, że mogłaby zrobić furrorę w przedświątecznym okresie kupowania gwiazdkowych prezentów. Zobacz, jak się w nią gra!

Na portalu „NewsThump”, którego autorzy przedstawiają brytyjską politykę i społeczeństwo w krzywym zwierciadle satyry, groteski i twórczego dowcipu, pojawił się bardzo oryginalny pomysł na grę planszową o nazwie „Brexit”. W opisie pomysłu czytamy, że „gra rodzinna zapewnia niekończącą się przyjemność dla całej rodziny, ponieważ jej unikalne zasady polegają na tym, że tuż przed jak graczowi grozi wygrana, można poprosić o opóźnienie, co ponownie resetuje zegar, zabierając wszystkich na początek [gry]”.

Zobacz także: David Cameron przedstawiony jako ŚWINIA w pierwszej książeczce dla dzieci o Brexicie

Na czym dokładnie polega gra w „Brexit”?

Gra zaczyna się od tego, że każdy z graczy otrzymuje zadanie do wykonania. Pomysłodawcy podali nawet przykładowe zadanie, które można dostać, w oczywisty, acz żartobliwy sposób nawiązujące do losów umowy brexitowej Theresy May: „Trzykrotnie przedstaw tę samą propozycję w parlamencie”.

Następnie, gdy każdy gracz zna już swoje zadanie, musi dążyć do jego realizacji, a jednocześnie musi próbować „odzyskać kontrolę i spowodować jak najwięcej nieodwracalnych szkód w gospodarce”.

Nie przegap: Brexit: Plażowa impreza „Pożegnanie Wielkiej Brytanii” przesunięta na… 29 lutego! Holendrzy nie wierzą, że UK odejdzie w styczniu?

Podczas całej gry możliwe jest także dobieranie kart „szansa”, które mogą okazać się korzystne lub niekorzystne dla gracza. Przykładowo, karty te mogą zawierać zalecenia:

„Wyjdź z UE bez płacenia”

„Nowe wybory: ciesz się kolejnym opóźnieniem!”

„Raport rządowy ujawnia, że Brexit jest jeszcze gorszy dla gospodarki niż oczekiwano, zapłać 35 mld”.

W grze nie zabrakło również czarnego charakteru, którego pomysłodawcy nazwali „Nigel Farage”, który może nieoczekiwanie podebrać graczowi jego miejsce. Znajdziemy tu także „martwą opozycję” oraz konserwatystów, którzy „mogą się rozpaść w każdej chwili”.

Autorzy twierdzą, że - choć gra potencjalnie nigdy się nie kończy - to przewidywany czas całkowity gry wynosi 5 lat. Grę można też zakończyć wcześniej, jeśli gracze poddadzą się z powodu znudzenia.