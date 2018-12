Brexit: Głosowanie nad umową na pewno nie odbędzie się przed świętami

Premier Theresa May potwierdziła, że głosowanie nad umową wyjścia z Unii Europejskiej, które zostało przełożone przez nią w tym tygodniu, z pewnością nie odbędzie się przed świętami.

Po wygraniu przez Theresę May głosowania nad wotum nieufności wobec, premier udała się do Brukseli, gdzie spotkała się z przywódcami unijnymi. Próbowała tam wynegocjować pewne ustępstwa ze strony UE. Jednak głosowanie nad wotum nieufności to jedno, a głosowanie nad umową to drugie. Z pewnością Theresa May zdaje sobie sprawę z tego, że spora liczba jej przeciwników w partii torysów nie zwiastuje dla niej nic dobrego w związku z głosowaniem nad umową brexitową.

Philip Hammond odblokuje setki milionów funtów na przygotowania do no-deal Brexit, jeśli UE nie zgodzi się na wniesienie poprawek do umowy wyjścia

- Mogę potwierdzić, że głosowanie nie odbędzie się przed świętami - powiedział rzecznik Downing Street.

Rzecznik dodał, że celem rządu jest wstrzymanie głosowania do stycznia, jeśli tylko to będzie możliwe. To samo zresztą potwierdziła premier Theresa May. Głosowanie miało odbyć się we wtorek, ale w ostatniej chwili zostało przełożone przez premier Wielkiej Brytanii, co wywołało lawinę komentarzy, krytyki i domysłów. I to właśnie opóźnienie głosowania doprowadziło do złożenia wniosku o wotum nieufności wobec Theresy May.

Theresa May po ogłoszeniu wyników głosowania dziękowała posłom, którzy ją wsparli. Jednakże jedna trzecia posłów z Partii Konserwatywnej zagłosowała za jej odejściem. To wcale nie jest tak mało.

Do grona przeciwników Theresy May dołączył jej niedawny współpracownik, były minister ds. Brexitu, Dominic Raab, który wezwał ją go złożenia rezygnacji.

- Powinniśmy wspierać premier jak tylko możemy, ale problem leży gdzie indziej. Ciężko wyobrazić sobie w tym momencie Theresę May jako przywódcę i lidera skoro w swojej partii ma aż tylu przeciwników - powiedział Raab.

Co dla Wielkiej Brytanii oznacza wynik głosowania nad wotum nieufności wobec Theresy May?

Pojawiły się nawet głosy twierdzące, że taka ilość przeciwników premier może doprowadzić do rozłamu w Partii Konserwatystów. Takiego zdania jest m.in. była minister Nicky Morgan.