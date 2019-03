Brexit: Parlament odrzucił umowę Theresy May - i co dalej? Zobacz, jakie będą następne kroki Izby Gmin

Dziś, w dniu, w którym Wielka Brytania miała opuścić UE, odbyło się trzecie głosowanie ws. umowy brexitowej. Rząd podjął kolejną próbę przeforsowania porozumienia wynegocjowanego przez premier Theresę May i w ostateczności je odrzucił.

1 kwietnia 2019 roku - Kolejna runda orientacyjnych głosowań?

Z racji tego, że umowa Theresy May została po raz kolejny odrzucona przez Izbę Gmin, posłowie powinni zebrać się kolejnego dnia roboczego, by zaproponować alternatywne rozwiązania brexitowego impasu. W związku z tym w poniedziałek odbędzie się druga runda orientacyjnych głosowań.

Również w poniedziałek w brytyjskim parlamencie będzie miała miejsce debata, dotycząca petycji podpisanej przez ponad 5 milionów osób, domagających się wycofania art. 50 w celu powstrzymania Brexitu.

Do trzech razy sztuka? Theresy May po raz trzeci spróbuje przeforsować swoją umowę brexitową w Izbie Gmin

12 kwietnia 2019 roku - Możliwa data twardego Brexitu?

Jeśli po odrzuceniu umowy Theresy May w międzyczasie nie dojdzie do żadnych innych zmian lub do dodatkowego wydłużenia lub wycofania art. 50, 12 kwietnia byłby datą, gdy UK opuści UE bez żadnej umowy.

22 maja 2019 roku - Prawdopodobna data opuszczenia UE z umową

Gdyby umowa Theresy May została w piątek przyjęta przez parlament, to - zgodnie z warunkami postawionymi przez UE - UK wyszłaby z Unii z umową dnia 22 maja br.

Jak Theresa May przechytrzyła Bercowa? Czyli czego tak naprawdę dotyczy dzisiejsze głosowanie

23 - 26 maja 2019 roku - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Jeśli nie nastąpi dalsze wydłużenie art. 50, UE27 przeprowadzi wybory do PE bez udziału Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak Brexit zostanie jeszcze bardziej opóźniony, to UK najprawdopodobniej będzie uczestniczyła w majowych wyborach do PE.

Maj - lipiec 2019 roku - Wybory nowego przywódcy torysów

Gdyby umowa Theresy May została dziś przyjęta przez Izbę Gmin, to przewidywanym terminem dymisji brytyjskiej premier byłby 22 maja, czyli dzień, w którym UK opuściłaby UE z jej umową. W związku z rezygnacją liderki torysów, Partia Konserwatywna musiałaby zmierzyć się z wyborem nowego przywódcy.