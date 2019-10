Brexit: Dziś wznowienie negocjacji z UE. Prezydent Francji daje Johnsonowi tydzień na uratowanie umowy

Fot. Getty

Zaplanowane na miniony weekend rozmowy ws. umowy brexitowej zostały odwołane przez stronę unijną. Dziś negocjacje zostają wznowione, jednak prezydent Francji, Emmanuel Macron, już zapowiedział, że Unia Europejska w ciągu najbliższych kilku dni będzie chciała zdecydować, czy nowe propozycje Borisa Johnsona są dla niej do zaakceptowania.

W tym tygodniu premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, będzie próbował przekonać unijnych dyplomatów do swoich pomysłów ws. umowy brexitowej, a szczególnie - do nowych propozycji dotyczących irlandzkiej granicy. Prezydent Francji ostrzegł jednak premiera, że UE będzie dążyła do podjęcia jak najszybszej decyzji - tak aby już z końcem tego tygodnia było jasne, czy nowe propozycje Brytyjczyków są do przyjęcia przez stronę unijną.

Jak podaje „Evening Standard”, w niedzielę francuski przywódca miał odbyć rozmowę telefoniczną z brytyjskim premierem, podczas której Macron poinformował, że UE decyzję w sprawie nowej umowy podejmie do końca tygodnia. Prezydent Francji odmówił osobistego udziału w negocjacjach i wskazał Michela Barniera, głównego unijnego negocjatora Brexitu, jako osobę, z którą Wielka Brytania powinna prowadzić intensywne rozmowy w najbliższych dniach.

Z kolei Boris Johnson zapewniał już wcześniej, że chce osiągnąć porozumienie możliwe zaakceptowania przez obie strony. Premier UK stwierdził także, że jego nowe propozycje cieszą się już nieoficjalnym poparciem brytyjskich posłów.

