Brexit: Dziś głosowanie - Johnson chce ograniczyć rolę parlamentu w dalszych negocjacjach z Unią Europejską

Zniesienie wymagania, by ministrowie składali coroczne sprawozdania przed parlamentem, dotyczące ewentualnych sporów z UE na podstawie umowy o brexitowej. Oznacza to, że ministrowie nie będą już prawnie zobowiązani do dostarczania parlamentowi aktualnych informacji na temat przyszłych stosunków handlowych. Nie będą też potrzebowali zgody parlamentu dotyczącej obieranych celów negocjacyjnych. Doprowadzi to zatem do znacznego ograniczenia roli parlamentu w decydowaniu o kształcie post-brexitowych stosunków między Wielką Brytanią a Unią Europejską.