Brexit: Drugie referendum pogłębia podziały w gabinecie Theresy May

Fot: Getty

Kanclerz skarbu, Philip Hammond, zasugerował, że drugiego referendum "zasługuje na przetestowanie" i jest ono "całkowicie wiarygodną opcją". Matt Hancock, minister zdrowia, zapewniał jednak, że pomysł drugiego referendum już od dawna nie jest brany pod uwagę.

W środę wieczorem programie "Peston" w ITV Philip Hammond, brytyjski kanclerz skrabu, stwierdził, że w Izbie Gmin powinno zostać przeprowadzone głosowanie dotyczące drugiego referencum ws. Brexitu:

- "(...) jest to całkowicie wiarygodna propozycja. Przedstawiono ostatnio pewne pomysły, które nie są możliwe do zrealizowania, nie podlegają negocjacjom, ale pomysł referendum potwierdzającego (...) choć nie jestem pewien, czy znalazłby większość w parlamencie, ale jest to całkowicie wiarygodna propozycja i zasługuje na przetestowanie w parlamencie".

Z OSTATNIEJ CHWILI: Parlamentarzyści poparli poprawkę Yvette Cooper wykluczającą twardy Brexit

Z kolei w czwartek rano, w programie Today, Matt Hancock, minister zdrowia, wypowiadał się w zupełnie innym tonie. Zapytany o to, co myśli o drugim referendum, powiedział:

- "Nie wiem, w czym by to miało pomóc. (...) to nie pomoże nam opuścić Unii Europejskiej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, więc jestem bardzo, bardzo mocno przeciw. (...) Chodzi o to, by uszanować wynik referendum, a nie kwestionować ten wynik w innym referendum".

Co Brytyjczycy sądzą teraz na temat Brexitu? Zobacz najnowsze sondaże

Gdy dziennikarz powiedział ministrowi, że sekretarz skarbu określił pomysł drugiego referendum jako "wiarygodny", Hancock odpowiedział: - "Cóż, z całą pewnością tak bym tego nie określił. Ale musimy znaleźć kompromis, a to jest trudne".

Nie jest to pierwszy raz, gdy kanclerz zasugerował, że wierzy w realną możliwość drugiego referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Ostatnio kanclerz Hammond kwestię drugiego referendum podnosił niecałe dwa tygodnie temu, również w brytyjskiej telewizji.

PILNE! Drugie referendum "zasługuje na rozważanie" - komentuje kanclerz skarbu Philip Hammond