Brexit doprowadzi jednak do kryzysu? W kwietniu gospodarka UK skurczyła się czterokrotnie bardziej, niż spodziewali się analitycy

Danych makroekonomicznych nie da się oszukać, mimo iż niektórzy politycy w UK starają się je zakrzyczeć. Najnowsze statystyki pokazują, że gospodarka Wielkiej Brytanii skurczyła się czterokrotnie bardziej, niż spodziewali się tego analitycy.

Gospodarka UK skurczyła się w porównaniu do marca o 0,4 proc. To aż cztery razy więcej, niż prognozowali analitycy. Według nich gospodarka Wielkiej Brytanii miała się na skutek Brexitu skurczyć o 0,1 proc., podobnie jak miało to miejsce w marcu, ale, jak widać, prognozy te były niedoszacowane.

A skąd tak spory spadek wzrostu gospodarczego na Wyspach? Analitycy nie mają wątpliwości, że wynika to obecnie z dwóch powodów. Przede wszystkim w miesiącach poprzedzających pierwotną datę Brexitu (29 marca) produkcja była wyższa, ponieważ rządowi UK oraz firmom z różnych sektorów gospodarki zależało na poczynieniu stosownych zapasów. Z drugiej strony w ostatnich miesiącach o ponad 20 proc. skurczyła się produkcja w sektorze motoryzacyjnym. Wystarczy nadmienić, że w kwietniu tego roku produkcja samochodów w Wielkiej Brytanii była niższa o 45 proc. w porównaniu do kwietnia roku poprzedniego.

- Obraz sytuacji jest dość słaby, z powodu niepewności związanych z Brexitem w kraju i napięć handlowych za granicą, które wpływają na wydatki inwestycyjne i wzrost gospodarczy – mówi Garry Young, szef działu przygotowującego modele makroekonomiczne w National Institute of Economic and Social Research (NIESR). Z kolei szef Office for National Statistics dodaje: - W ostatnich trzech miesiącach odnotowaliśmy spowolnienie wzrostu gospodarczego, a w kwietniu gospodarka UK skurczyła się przede wszystkim na skutek spadku produkcji w branży motoryzacyjnej i w związku z niepewnością związaną z pierwotną datą wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

