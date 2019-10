Brexit: Cztery mity na temat tego, co Brytyjczycy naprawdę myślą o opuszczeniu Unii Europejskiej

Zobacz, co mieszkańcy UK naprawdę sądzą o opuszczeniu UE.

"The Independent" przygotował zestawienie czterech najbardziej rozpowszechnionych mitów.

Fot. Getty

Brexit ciągnie się już ponad trzy lata, powodując chaos i stres wśród mieszkańców Wielkiej Brytanii. Politycy przerzucają się hasłami: jedni pro-, a inni anty-brexitowymi, przekazując opinii publicznej, czego - ich zdaniem - brytyjskie społeczeństwo oczekuje w sprawie Brexitu. Jak wiele jest prawdy w tych politycznych „przekazach”? Zobacz cztery najbardziej rozpowszechnione mity na temat tego, co Brytyjczycy tak naprawdę sądzą o opuszczeniu Unii Europejskiej.

„The Independent”, na podstawie wyników sondaży prowadzonych m.in. przez Opinium oraz YouGov, przygotował zestawienie czterech najczęściej powtarzanych mitów, dotyczących opinii większości Brytyjczyków na temat Brexitu. Zobacz, jakie jest ich prawdziwe zdaniem w kwestii wyjścia z UE.

Mit I: „Głosujący są tak zmęczeni całym procesem, że chcą po prostu sfinalizować Brexit i mieć go z głowy”

W ostatnim czasie Partia Konserwatywna ukuła bardzo nośne hasło „Get Brexit Done”. Jak zauważa „The Independent”, w związku z tym, że jest to partia, która cieszy się obecnie największym poparciem, można by sądzić, że hasło to jest odzwierciedleniem istotnej części Brytyjczyków - wyborców torysów.

Jednak coś innego wynika z sondaży Opiniu. W ostatnich ankietach zapytano wyborców, czy zgadzają się ze stwierdzeniem: „Nie obchodzi mnie, w jaki sposób i na jakich warunkach Wielka Brytania opuści UE, o ile odejdziemy tak szybko, jak to możliwe”. Okazało się, że z takim stwierdzeniem zgadza się tylko jeden na trzech respondentów.

Polecane: Settled status: Jak udowodnić Home Office, ile tak naprawdę czasu mieszkasz w Wielkiej Brytanii?

Mit II: „Głosujący nie zmienili zdania na temat Brexitu od referendum z 2016 roku”

Prawdą jest, że ponad ośmiu na 10 głosujących twierdzi, że gdyby odbyło się kolejne referendum, to zagłosowaliby tak samo, jak za pierwszym razem. Jednak wśród mniejszości niezdecydowanych, to więcej wcześniejszych zwolenników niż przeciwników Brexitu ma teraz wątpliwości.

W różnych sondażach wyniki w niewielkim stopniu są różne. Według „The Independent” średnia z ostatnich badań ujawnia, że liczba przeciwników Brexitu wzrosła od 2016 roku z 47 do 53 proc. Większość deklaruje więc teraz, że zagłosowałaby przeciw Brexitowi.

Mit III: „Gdyby odbyło się nowe referendum, to wyniki byłby taki sam, jak za pierwszym razem - ponownie wygraliby zwolennicy Brexitu”

Od czasu referendum aż dwa i pół miliona nastolatków osiągnęło wiek uprawniający do głosowania. Chociaż, jak zauważa „The Independnt”, frekwencja w tej grupie wiekowej jest zwykle niska, młodzi Brytyjczycy zdecydowanie opowiadają się za chęcią pozostania w Unii Europejskiej. Według danych brytyjskiego dziennika, od 2016 zmarło z kolei już dwa miliony Brytyjczyków - oni przeważnie popierali Brexit w 2016 roku.

Te dwa czynniki demograficzne prowadzą do szacunku pozwalające przypuszcza, że gdyby referendum odbyło się dziś, to przeciw Brexitowi głosowałoby dodatkowo 600-700 tys. głosujących, a liczba zwolenników Brexitu byłaby mniejsza o około 800-900 tys. mniej - nawet przy założeniu, że pozostali wyborcy w ogóle nie zmieniliby zdania. W 2016 roku zwolenników Brexitu było więcej niż przeciwników o około 1,3 mln, a to oznacza, że gdyby referendum odbyło się dziś najprawdopodobniej wygrałaby opcja „Remain”.

Czytaj także: Najnowszy sondaż: 52 proc. Brytyjczyków opowiada się za przeprowadzeniem referendum Final Say w razie nieosiągnięcia porozumienia z UE

Mit IV: „Głosujący nie chcą kolejnego referendum”

W jednym z najnowszych sondaży YouGov stwierdzono, że prawie dwa razy więcej osób jest zdania, że jeśli Wielka Brytania miałaby opuścić UE bez umowy, to ostateczną decyzję w tej kwestii powinno podjąć społeczeństwo, a nie sam parlament. Co ciekawe, jeszcze więcej osób podziela to zdanie, jeżeli w grę wchodziłaby uzgodniona z UE umowa brexitowa.

>> CHCESZ POZOSTAĆ W UK? POBIERZ PORADNIK DOTYCZĄCY APLIKACJI SETTLED STATUS TUTAJ <<