Kryzys w UK „Brexit był wielkim błędem”. Setki osób przemaszerowały ulicami Londynu

Setki osób pojawiły się w Londynie na marszu na rzecz ponownego przystąpienia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Protestujący rozdawali ulotki, a kierowcy wielu przejeżdżających w pobliżu samochodów wyrażali swoje poparcie głośno trąbiąc.

Ponowne przystąpienie UK do UE – czy jest możliwe?

Powrót Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej jest oczywiście możliwy, choć wymagałoby to bardzo dużo pracy ze strony Brytyjczyków. Nie dość, że politycy prawdopodobnie musieliby w tym względzie ponownie zwołać referendum, to później Wielka Brytania zmuszona byłaby do przejścia skomplikowanego procesu akcesyjnego. Zaznaczmy jednak, że obecnie żadna duża siła polityczna nie popiera szybkich w tym względzie ruchów. I to pomimo tego, że blisko dwie trzecie Brytyjczyków popiera przeprowadzenie referendum w sprawie ponownego przystąpienia UK do Unii Europejskiej.

Doprecyzujmy, że badanie przeprowadzone jakiś czas temu przez pracownię Savanta dla dziennika „The Independent” pokazało, że za rozpisaniem kolejnego referendum ws. przynależności do UE jest obecnie aż 65 proc. Wyspiarzy. 22 proc. Brytyjczyków chciałoby przeprowadzenia kolejnego referendum niezwłocznie. Z kolei 24 proc. ankietowanych chciałoby tego w ciągu najbliższych 5 lat, a 11 proc. badanych – w okresie 6-10 lat. Tylko 4 proc. badanych jest zdania, że kolejne głosowanie powinno się odbyć za ponad 20 lat. Natomiast odsetek osób twierdzących, że kolejne referendum w tej sprawie nigdy nie powinno mieć miejsca, wyniósł 24 proc.

Ulicami Londynu przeszedł protest

W sobotę ulicami Londynu przeszedł marsz zwolenników rychłego, ponownego przystąpienia Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. National Rejoin March miał swój początek pod hotelem Hilton przy Park Lane, w zachodnim Londynie, a koniec – pod budynkiem Parlamentu. Peter Corr, lider i współtwórca marszu NRM powiedział, że zdecydował się go zorganizować, ponieważ „ma wrażenie, że wszyscy się już w tej sprawie poddali”. – Brexit był ogromnym błędem. Wszyscy za to płacimy – zwłaszcza klasa robotnicza i biedniejsi. I musimy coś z tym zrobić – zaznaczył Corr na łamach agencji prasowej PA. I dodał: – Nienawidzę rasizmu i ksenofobii. A właśnie to, moim zdaniem, zdominowało kampanię „Głosuj za Wyjściem”.

