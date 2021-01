Brexit będzie kosztował polskie firmy aż 1.6 miliarda złotych

Z powodu Brexitu polskie firmy stracą 1,6 mld złotych w drugim półroczu 2021 roku, jak wynika z raportu przygotowanego przez Euler Hermes, ubezpieczyciela należności handlowych.

Co będzie oznaczało wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych dla polskich firm, które zajmują się eksportem do UK? Straty finansowe! Brexit to zmniejszenie wolumenu polskiego eksportu na Wyspy. W sumie firmy z naszej ojczyzny mogą stracić nawet 1,6 mld złotych według szacunków Euler Hermes. Rynek brytyjski to ważny rynek zbytu dla polskich eksporterów, a utrudnienia w handlu przełożą się bardzo konkretnie na wymierne straty finansowe.

Jak bardzo polskie firmy ucierpią z powodu Brexitu?

TIRy stojące na granicy, problemy z biurokracją, korki na granicach, problemy z tranzytem - to wszystko już jest obecne w handlu na linii UK-kraje UE i mocno uderza w łańcuch dostaw. "Także straty dostawców produktów spożywczych, część których źle znosi przedłużający się transport. To pierwsze skutki, które z czasem może nie znikną całkowicie, ale będą łagodniejsze" - komentował Tomasz Starus z Euler Hermes. "Granice", które krępuje swobodny handel z Wielką Brytanią najmocniej uderzą w przemysł maszynowy i elektryczny (w tym m.in. producentów części samochodowych), a w dalszej perspektywie w producentów części do środków transportu oraz wytwórców dóbr konsumpcyjnych (meblarstwo).

Warto przytoczyć przykład sektora spożywczo-alkoholowego. W drugim półroczu straty w tej branży mogą sięgnąć 125 milionów złotych.

Straty finansowe przedsiębiorstw z PL będą liczone w miliardach

"Eksport na Wyspy nie będzie już więc taką lokomotywą sprzedaży, jak obecnie" - podsumowuje Starus. Co to oznacza dla Polski i przedsiębiorców znad Wisły? Konieczność szukania nowych rynków zbytu. "Zestawiając konkurencyjne jakość i cenę polskich produktów z naszą unikalną międzynarodową bazą aktualnych danych i globalnym zasięgiem wsparcia naszych klientów w znajdowaniu i bezpiecznym handlu na innych rynkach, można liczyć na utrzymanie, może nawet wzrost obrotów, a przy tym większe i bezpieczniejsze ich geograficzne zróżnicowanie. To najlepszy czas na wdrożenie nowoczesnego wsparcia sprzedaży" - analizuje cytowany wyżej członek zarządu Euler Hermes

Z drugiej strony ucierpi również Wielka Brytania. Według szacunków Euler Hermes brytyjskie firmy zajmujące się eksportem stracą w tym roku od 12,0 do 25 mld funtów. Tylko w pierwszym kwartale 2021 PKB Wielkiej Brytanii ma spaść o 5.5%, a w cały roku strata ma sięgnąć 2.5%

Konieczne będzie także szukanie nowych rynków zbytu

"W przypadku eksporterów z Wielkiej Brytanii utrzymująca się niepewność spowodowała pewne zakłócenia na granicach od początku roku, ponieważ wiele małych firm zawiesiło tymczasowo handel zagraniczny, a około jedna na pięć ciężarówek została zawrócona na skrzyżowaniach przed Kanałem, częściowo z powodu papierkowych utrudnień związanych z Brexitem" - to z kolei komentarz szefowej działu badań makroekonomicznych w Euler Hermes, Any Boaty.

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!