Brawo Polacy w UK! Personel polskiego sklepu Worcester pomaga Brytyjczykowi po udarze

Mężczyzna mieszkający w Worcester, który cztery lata temu przeszedł udar, pochwalił personel "polskiego" sklepu zlokalizowanego w Lowesmoor za pomoc w "odzyskiwaniu niezależności".

62-letni David Bradley mieszka w Worcester przez całe życie. Przez 40 lat pracował w Worcester Museum and Art Gallery, zanim udar nie zmusił go do udania się na wcześniejszą emeryturę. Jak czytamy na łamach portalu "Worcester News" pan Bradley robi zakupy w jednym z polskich supermarketów zlokalizowanych w dzielnicy St Martin’s Quarter i mówi, że nie chciałby robić ich w żadnym innym sklepie.

Brytyjczyk po udarze robi codzienne zakupy w polskim sklepie w Worcester

"Ten udar mocno wpłynął na moje życie" - relacjonuje w brytyjskich mediach. "Mam problemy ze wzrokiem i mową, potrzebuje dużo czasu, aby przetworzyć informacje i przyjrzeć się rzeczom z bliska. Często zdarza mi się o czymś zapomnieć. Dziewczyny zatrudnione w sklepie są absolutnie cudowne. Nie spieszą się i upewniają się, że dostanę wszystko, czego potrzebuję. Naprawdę doceniam to, co dla mnie robią" - komentuje dalej David Bradley.

62-letni Brytyjczyk chwali obsługę polskiego sklepu, bo dzięki niemu może robić samodzielne, codzienne zakupy i nie musi prosić nikogo np. z rodziny o pomoc.

62-letni David Bradley chwali pomoc i zaangażowanie kasjerek

W tej sprawie zabrała również głos córka pana Bradley`a, która na łamach Facebook`a opublikowała post, w którym wyraziła swoje uznanie dla wszystkich pracowników polskiego sklepu. "Pracownicy są tam wspaniali i chętni do pomocy, kiedy tego potrzebuje" - pisze Haidee Bradley. "Dają mu próbki świeżej żywności, pomagają mu odnaleźć się w sklepie i spieszą z pomocą, jak tylko wejdzie do środka. Są niesamowici i zasługują na wielkie uznanie za swój wysiłek. Wiem, że pomagają wszystkim klientom, bez względu na narodowość czy niepełnosprawność".

Jak podaje serwis "Worcester News" ów polski sklep został założony przez panią Agnieszkę i z powodzeniem działa już piąty rok.