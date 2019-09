Brat Borisa Johnsona, Joseph, podał się do dymisji! „Jestem rozdarty między lojalnością wobec rodziny a interesem narodowym”

Fot. Getty

Brat Borisa Johnsona, który 24 lipca objął tekę Ministra ds. uniwersytetów, nauki, badań i innowacji, ogłosił właśnie swoją dymisję. „Jestem rozdarty między lojalnością wobec rodziny a interesem narodowym” - wytłumaczył Joseph Johnson mieszkańcom Wysp na Twitterze.

Jo Johnson głosował 23 czerwca 2016 r. za pozostaniem Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, dlatego pewnym zaskoczeniem było powołanie go 24 lipca przez brata, Borisa Johnsona, na stanowisko Ministra ds. uniwersytetów, nauki, badań i innowacji. Jak jednak widać niedługo było trzeba, aby drogi braci rozeszły się w polityce, ponieważ zaledwie 1,5 miesiąca po desygnacji na ministra Jo Johnson nie tylko zrezygnował ze stanowiska w rządzie, ale też odszedł z Partii Konserwatywnej.

Zobacz, co dalej z Brexitem: Czy NO DEAL i wcześniejsze wybory zostały ostatecznie wykluczone?

„To był dla mnie zaszczyt reprezentować Orpington przez 9 lat i służyć jako minister pod kierunkiem trzech premierów. W ostatnich tygodniach byłem jednak rozdarty między lojalnością wobec rodziny a interesem narodowym – to jest napięcie nie do pogodzenia i przyszedł czas, aby inni przejęli moje obowiązki jako deputowanego i ministra. #overandout” - czytamy we wpisie Jo Johnsona na Twitterze.





It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout — Jo Johnson (@JoJohnsonUK) 5 września 2019

Nie przegap: Setki imigrantów z UE regulują swój status w UK za pomocą systemu „Windrush scheme”. Jest bezpieczniejszy – mówią – bo status potwierdza „fizyczny” dokument

W odpowiedzi na zapowiedź rezygnacji Josepha Johnsona ze stanowiska ministra oraz członka Partii Konserwatywnej, rzecznik Downing Street oświadczył: „Jo Johnson był błyskotliwym i utalentowanym deputowanym oraz fantastycznym ministrem. Premier, zarówno jako polityk, jak i brat rozumie, że ta decyzja nie była dla Jo łatwa”.