Brakuje rąk do pracy w UK, a liczba wolnych etatów rośnie w rekordowym od 23 lat tempie

"Brak pożądanych umiejętności i siły roboczej to dla Wielkiej Brytanii duży problem"

W Wielkiej Brytanii liczba wolnych etatów nadal rośnie, a ilość pracowników, którzy mogliby podjąć pracę nie zwiększa się - jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę konsultingową KPMG.

Jak wygląda obecna sytuacja na rynku pracy w UK po złagodzeniu restrykcji wynikających z pandemii koronawirusa i po ponownym otwarciu niektórych sektorów gospodarki? Mamy do czynienia z najszybciej rosnącym popytem na pracowników od ponad 23 lat, a z drugiej strony liczba pracowników dostępnych do obsadzenia tych wakatów spadała w najszybszym tempie od lat 17, jak czytamy w raporcie przygotowanym przez KPMG. Największe braki wśród pracowników występują w branży IT, w hotelarstwie oraz gastronomii. Z kolei najmniejsze zapotrzebowanie na nowych pracowników odnotowała branża detaliczna.

W UK nie ma komu pracować...

Z comiesięcznego raportu zbierającego dane z 400 agencji rekrutacyjnych i pośrednictwa pracy wynika, że mamy do czynienia z przyspieszeniem tempa ożywienia gospodarczego w UK. Nowi pracownicy poszukiwani są niemal na gwałt, ale... ilość chętnych do pracy nie rośnie w adekwatnym tempie. Autorzy badania twierdzą, że niedobory umiejętności i siły roboczej, które istniały już przed pandemią, są obecnie najbardziej palącą kwestią na rynku pracy.

"Firmy chcą teraz zatrudniać na potęgę" - komentowała dla serwisu informacyjnego BBC Claire Warnes z KPMG. "Ale pogorszenie podaży personelu nasiliło się w tym miesiącu. Jest to niepokojący trend" - dodaje ekspertka. Warnes wzywa brytyjski rząd do "pilnego zajęcia się luką kwalifikacyjną".

"Wraz z gwałtownym wzrostem popytu, brak pożądanych umiejętności i siły roboczej to dla Wielkiej Brytanii duży problem. To obecnie najbardziej paląca kwestia na rynku pracy, która może spowolnić ożywienie gospodarcze" - to z kolei komentarz Kate Shoessmith z Recruitment & Employment Confederation (REC).

Co w tej sytuacji robią brytyjskie władze? "Realizujemy wart wiele miliardów funtów plan zatrudnienia, w tym program Kickstart, który wspiera pracodawców w całym kraju w tworzeniu miejsc pracy i pomaganiu osobom poszukującym pracy w zdobyciu umiejętności i doświadczenia potrzebnego do rozwoju ich kariery" - komentował rzecznik rządu dla BBC.