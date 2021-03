Brak pomocy prawnej dla imigrantów przebywających w więzieniu to dyskryminacja! Jest ważne orzeczenie sądu High Court

Fot. Getty

Najnowsze orzeczenie sądu High Court ws. braku pomocy prawnej dla imigrantów pozostających w więzieniu można uznać za przełomowe. Sąd orzekł bowiem, że imigrantom osadzonym w więzieniu należy się taki sam dostęp do pomocy prawnej, jak osobom pozostającym w specjalnych ośrodkach Immigration Removal Centres.

Sędzia Justice Swift orzekł, że imigranci przebywający w więzieniach mają gorszy dostęp do pomocy prawnej niż osoby przetrzymywane w ośrodkach imigracyjnych Immigration Removal Centres (IRC). I ma to znamiona dyskryminacji, ponieważ imigranci w ośrodkach detencyjnych korzystają z porad prawnych w ramach programu dla osób zatrzymanych Detained Duty Advice Scheme (DDAS). „Jestem skłonny stwierdzić, że niezapewnienie zatrzymanym imigrantom przebywającym w więzieniach dostępu do pomocy prawnej finansowanej ze środków publicznych w zakresie równoważnym do tej, jaka przysługuje zatrzymanym imigrantom przebywającym w ośrodkach Immigration Removal Centres. w ramach programu Detained Duty Advice Scheme, stanowi naruszenie praw konwencji [chodzi o Europejską konwencję praw człowieka, ang. European Convention on Human Rights, na której art. 14 powołał się powód – przyp.red.]” - zaznaczył sędzia Swift uzasadniając wyrok.

Imigranci w więzieniach otrzymają pomoc prawną

Wyrok High Court został z zadowoleniem przyjęty nie tylko przez powoda i jego obrońcę, ale także przez organizacje walczące o prawa imigrantów i osób zatrzymanych w UK. „Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku tej sprawy dla naszego klienta. Mamy również nadzieję, że wyrok poprawi dostęp do pomocy prawnej w zakresie imigracji i azylu dla zatrzymanych i przetrzymywanych w więzieniach imigrantów. Obecne rozwiązania nie odpowiadają potrzebom, raczej utrudniają dostęp do pomocy prawnej osobom najsłabszym i uniemożliwiają im skuteczne kwestionowanie zgodności z prawem ich zatrzymania, a także wysuwanych przez nich roszczeń z tytułu praw człowieka i o przyznanie azylu” - zaznaczył prawnik powoda. Natomiast organizacja Bail for Immigration Detainees (BID), która interweniowała w sprawie dodała, że wyrok stanowi znaczący przełom w sprawie pomocy prawnej dla zatrzymanych imigrantów, co nie oznacza, że walka o powstrzymanie nieludzkich praktyk w zakresie przetrzymywania ludzi w więzieniach ze względów imigracyjnych nie będzie trwała nadal.