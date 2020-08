Brak fizycznego dowodu SETTLED STATUS jest „wierzchołkiem góry lodowej” problemów obywateli UE w UK po Brexicie

Fot. Getty

Organizacje pozarządowe w UK ostrzegają, że decyzja rządu o niewprowadzaniu fizycznego dowodu settled status już utrudnia życie obywatelom UE mieszkającym na Wyspach. Od 2021 roku może być jeszcze gorzej.

Dziennik „The Independent” opublikował serię historii obywateli UE mieszkających w UK, którzy już teraz - przed zakończeniem okresu przejściowego - mieli trudności z powodu braku fizycznego dokumentu potwierdzającego ich status imigracyjny w Wielkiej Brytanii. Jak się okazuje, osobom tym zdarzyło się być zatrzymanym i dokładniej kontrolowanym na lotniskach. Zdarzały się już także problemy związane z wynajmem w UK i przeprowadzką.

Brak fizycznego dokumentu potwierdzającego settled status

Alarmy ze strony organizacji pozarządowych nie mają wpływu na władze UK, które zdecydowanie nie chcą wprowadzić fizycznych dokumentów potwierdzających settled status. Stanowisko to nie zmieniania się nawet pod wpływem rządowych analiz, zgodnie z którymi istnieją „bardzo mocne dowody” na to, że dokument będący jedynie w formie cyfrowej będzie przyczyną „wielu problemów”.

Według instytucji charytatywnych pozostawienie dokumentu w postaci wyłącznie elektronicznej będzie szczególnym utrudnieniem dla osób, które gorzej radzą sobie z nowoczesną technologią (np. dla osób starszych). To jednak nie wszystko, ponieważ alarmuje się, że innym poważnym zagrożeniem dla praw obywateli UE legalnie żyjących na Wyspach po Brexicie, już jest brak wiedzy i nieświadomość pracodawców, landlordów, czy nawet funkcjonariuszy służb granicznych, którzy czasem domagają się fizycznych dokumentów potwierdzających status imigracyjny, mimo że takich dokumentów nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. Zagrożenie to pokazują historie przytoczone przez „The Independent”.

Jak udowodnić Home Office, ile czasu mieszkamy w UK? - ZOBACZ WIDEO:

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>

Niedoinformowany agent nieruchomości

Jedna z rozmówczyń brytyjskiego dziennika, Nicoletta P., 34-letnia obywatelka Włoch, która mieszka w Wielkiej Brytanii od 12 lat, już miała problem z wynajmem mieszkania w Yorku, ponieważ agent nieruchomości nalegał, aby pokazała mu fizyczny dokument potwierdzający jej status imigracyjny w UK. Jak się okazało, agent nieruchomości „nie miał pojęcia”, że settled status nie jest potwierdzany żadnym fizycznym dokumentem, a wyłącznie elektronicznie. Ostatecznie, z powodu zaistniałego zamieszania Włoszka była zmuszona o tydzień opóźnić wyprowadzkę z poprzedniego lokum.

Niedoinformowana straż graniczna

W innej historii opisanej przez „The Independent” czytamy, że Akvile S., Litwinka mieszkająca w Wielkiej Brytanii od 2011 roku, została zatrzymana na lotnisku w Moskwie w 2019 roku, gdy próbowała wrócić do UK po podróży naukowej związanej z pisaną przez nią rozprawą doktorską. 24-latka powiedziała: „Funkcjonariuszka wzięła mój paszport, przejrzała i zapytała, czy mam wizę na wjazd do Wielkiej Brytanii. Powiedziałam, że jestem obywatelką UE, a ona odpowiedziała „ale Brexit”. Powiedziałam, że mam status osiedleńca w UK i próbowałam wyjaśnić, że jest sposób, aby to sprawdzić online. Strażniczka była coraz bardziej zdezorientowana. Dla mnie to było stresujące, myślałam, że przegapię lot. Ale w końcu mnie przepuściła”. W tej historii Litwince szczęśliwie wszystko się udało i zdążyła na swój samolot - jednak zdarzają się mniej pozytwne zakończenia.

Jak aplikować o settled status? - ZOBACZ WIDEO:

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>

W obliczu opisanych wyżej sytuacji rodzi się więc pytanie - jak wiele podobnych historii, spowodowanych brakiem fizycznego potwierdzenia settled status i związanych np. z niedoinformowaniem agentów nieruchomości, straży granicznej czy nawet pracodawców, będzie miało miejsce w przyszłości, gdy Wielka Brytania zakończy okres przejściowy i definitywnie wyjdzie z Unii Europejskiej?

Czy Wam również przydarzyły się już podobne historie lub słyszeliście o nich od znajomych? Podzielcie się z nami swoim doświadczeniem, pisząc na adres: [email protected]express.co.uk.